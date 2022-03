uloga u DC-jevom hitu 'Batman'

Hana Hržić: 'Mislila sam da sam bila kaotična, da sam loše odglumila i propustila priliku života, a onda je stigao poziv'

- Kada sam bila mala, htjela sam biti umjetnica, pa veterinarka, pa reporterka. Potom sam htjela biti tattoo majstor. Kako to uvijek biva u djetinjstvu, stalo se nešto mijenjalo. Shvatila sam da me zapravo zanima previše stvari i da bi idealno za mene bilo da se bavim glumom, kako bih obuhvatila sve te svjetove koji me privlače. Oduvijek sam obožavala gledati filmove, za mene je to bio čaroban svijet koji se uvijek mijenja i jako je dinamičan. I tako sam sa 17 godina odlučila da želim biti glumica i od tada se ništa nije promijenilo- ispričala nam je Hana Hržić, mlada glumica koju imamo priliku gledati u novom DC-jevom hitu "Batman", u ulozi Annike, najbolje prijateljice Catwoman, koju je utjelovila Zoë Kravitz.