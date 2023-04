Glumica otkrila da nikad nije probala hamburger i ostavila novinarku u šoku: 'Kako je to moguće?'

Hollywoodska glumica Tessa Thompson (39) otkrila je kako nikad nije probala hamburger, te da je tek nedavno pojela prvo jaje. Naime, Tessa je novinarki tijekom jednog događaja rekla da nikad nije pojela hamburger, na što ju je ona pitala je li vegetarijanka, a glumica je odgovorila da nije.

- Jedem druge stvari, samo nikad nisam jela hamburger. To je jedina izvanredna stvar koju još mogu tvrditi - rekla je Tessa. Novinarka ju je pitala kako je to moguće, a glumica je dodala da je tek nedavno prvi put pojela jaje, no nije joj se svidjelo. Novinarka ju je u šoku pitala šali li se.

Glumica je otkrila i kako često jede krumpir te da se te namirnice ne može zasititi. Video intervjua postao je viralan na društvenim mrežama. "Laže“, poručili su joj obožavatelji uz video.

Dodajmo da se glumica na zabavi pojavila u dugoj crnoj suknji, a gornji dio pokrile su samo dvije ruže.

Inače, Tessa ima ulogu u novom Creedu. Glumi Biancu, suprugu poznatog boksača Adonisa Creeda, kojeg glumi Michael B. Jordan.

Osim po ovoj ulozi mnogi Tessu pamte i po ulogama u filmovima 'Men in black: International' kao agenticu M te kao Valkyrie u filmu 'Avengers: Endgame'. Glumica je rođena u Kaliforniji u umjetničkoj obitelji. Otac joj je glazbenik, a time se nastavila baviti i njena sestra.

Na društvenim mrežama ima vojsku obožavatelja. Na Instagramu ih je više od tri milijuna,a as njima osim svojih privatnih fotografija dijeli i neke nastale na setovima kao i iz emisija.

Tessu smo mogli gledati i u seriji 'Westworld' na HBO-u, a tada je o svom liku Charlotte rekla da je jedno od glavnih putanja kojima se serija bavi ono slobode te da joj je bilo teško glumiti dvije osobnosti u isto vrijeme.

- Postoji stara glumačka ideja da se ne mogu glumiti dvije osobe odjednom, s čime se nikad nisam slagala jer mi kao ljudi osjećamo puno toga. Možda je to samo zato što sam ja vaga! Ali mislim da možemo prikazati više emocija odjednom i može nam se u isto vrijeme događati puno toga. No u svakom slučaju je složeno. Istina je da, kada je riječ o ovom liku, ja ne pokušavam komunicirati s publikom samo jednu ideju, nego više njih – rekla je tada.

VIDEO Sjećanje na velikog glumca Mustafu Nadarevića u HNK