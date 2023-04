Luka Vidović prisjetio se voljene majke glumice uz nikad viđenu fotografiju: 'Prođe godina dana'

Na današnji dan prije točno godinu dana preminula je glumica Mirjana Majurec, a svoje voljene majke na društvenim mrežama prisjetio se i njezin sin, inače poznati iluzionist Luka Vidović (44). Luka je objavio fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira s majkom tijekom zajedničkih trenutaka, a uz fotografiju tek je kratko napisao: "Prođe godina dana". Njegova emotivna objava ganula je Lukine brojne pratitelje na društvenim mrežama koji su se sa sjetom prisjetili preminule glumice.

Glumica je preminula u 70. godini života nakon duge i teške bitke s karcinomom u zagrebačkoj bolnici Rebro, a iako ju je opaka bolest prikovala za bolničku postelju Majurec se nije predavala do samog kraja, a zbog svoje hrabre borbe mnogima je postala uzor i inspiracija. Zadnjih 12 godina glumica nije posustajala u svojoj borbi i trudila se biti optimistična čak i onda kada se bolest vraćala u još gorem obliku.

Uz nju su uvijek bili sinovi Luka Vidović i Ivan Mlinarić, a podrška u teškim situacijama bio joj je i bivši suprug, nogometaš Marko Mlinarić Mlinka koji ju je često vozio na preglede i kemoterapije. Minja je imala dvije velike ljubavi i prva je bio glumac Ivica Vidović koji je bio stariji 13 godina od Minje i upoznali su se 1972. na snimanju TV - serije 'Psihopati'. Njihov brak potrajao je samo tri godine i plod njihove ljubavi je Minjin najstariji sin Luka.

Nakon razvoda između Minje i Ivice nije bilo teških riječi i ostali su u prijateljskim odnosima, a otprilike u isto vrijeme 2010. godine su saznali da su teško bolesni i u tome periodu su bili posebno bliski i jednom prilikom nakon Vidovićeve smrti Minja je rekla: Bio mi je velika potpora jer smo se oboje istodobno razboljeli.

Njezin drugi brak bio je s nogometašem Markom Mlinarićem s kojim je u braku bila deset godina i imaju sina Ivana. Zahvaljujući Mlinarićevoj nogometnoj karijeri obitelj je neko vrijeme živjela u Francuskoj, a Minja je u jednom intervju ispričala i kakav glamur je vladao u Cannesu u vremenu kad je Mlinarić tamo igrao.

- To je čisti glamur, a to me ne zanima. Pa prije utakmice su dijelili šampanjac i jagode. Živjeli smo malo izvan grada, imali vilu s bazenom i teniskim terenom. Tamo smo upoznali Zinedinea Zidana, a Marko je odmah shvatio da će biti veliki igrač - ispričala je prije nekoliko godina Minja. Mlinarić je bio uz Mirjanu u teškim danima njezine bolesti i bio joj je pri ruci i vozio ju je i na kemoterapije.

Majurec je rođena u Splitu 23. kolovoza 1952. godine, a Akademiju dramskih umjetnosti završila je 1976. godine. Odmah nakon diplome zaposlila se u kazalištu Gavella, čija je bila stipendistica. Na daskama Gavelle prvi put nastupila je već 1973. godine u predstavi "Holderlin", a u matičnom kazalištu glumila je u još 26 predstava. Osim toga odradila je i dosta predstava gostujući u drugim kazalištima. Prva filmska uloga bila joj je u filmu "Psihopati" 1974. godine, a nakon nje gledali smo je između ostalog i u filmovima "Izbavitelj", "Kraljeva završnica", "Kad mrtvi zapjevaju" i "Ispod crte", a na televiziji smo je gledali u serijama "Kapelski kresovi", "U registraturi", "Grlom u jagode", "Nepokoreni grad", "Velo misto", a za ulogu Bibe u seriji "Naši i vaši" dobila je nominaciju za Nagradu hrvatskog glumišta.

Rak dojke dijagnosticiran joj je u travnju 2010. godine, a odmah je krenula s kemoterapijama. - U mojem životu nema mjesta za predaju pa tek sam se počela boriti. Izgurat ću te opake kemoterapije i vratiti se još snažnija svojim glumačkim obvezama - kazala nam je tada Majurec koja se ubrzo vratila glumi. No, bolest se vratila prije četiri godine. Liječnici su joj otkrili dvije metastaze na jetri i nakupinu na kralješku. Kada je doznala novu dijagnozu, glumica je na početku odlučila tu informaciju zadržati za sebe i nije htjela opterećivati sinove Luku Vidovića i Ivana Mlinarića, a nije to htjela ni povjeriti bliskim prijateljima.

– Tijekom prvog liječenja trpjela sam teške nuspojave kemoterapije, zračenja i uzimanja brojnih lijekova. Izgubila sam kosu, obrve i trepavice, udebljala se gotovo 20 kilograma te uz sve to polako tonula u depresiju koju je još pojačao moj nestanak s kazališne scene – ispričala je glumica svojedobno za Gloriju, a o svojoj borbi s bolešću često je pisala i na društvenim mrežama.

