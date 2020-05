Glumica odgovorila voditeljici na komentar o majkama: Svi lako pametujemo drugima

Televizijska voditeljica Hana Hadžiavdagić prije 3 tjedna razbjesnila je majke svojim komentarom, kada je na društvenim mrežama napisala kako ne shvaća majke koje zatvorene u karanteni kukaju zbog djece.

- Te beba ovako, te starije dijete onako... SEBI ste ih rađale i jadno izgleda kada se žalite iz dana u dan, konstantno kako je teško. Što je još jadnije, žale se žene koje plasiraju na Instagramu divne brakove. Zar ne biste trebale da uživate što provodite vrijeme s djecom i mužem, što konačno imate vremena biti obitelj? Zahvalite Bogu što su djeca živa i zdrava i prestanite kukati! Budite sretne što imate djecu jer mnoge usamljene žene bi sada sve dale za tu vašu izolaciju - napisala je Hana koja je tada izazvala burne reakcije majki.

Glumica Marijana Mikulić na svom je blogu Žena, majka, glumica objavila svoje mišljenje o ovoj situaciji.

- I ne znam što sve točno je napisala, iskreno nije ni da me previše zanima. Inače nemam ništa protiv žene, a i znamo svi da na društvenim mrežama svi mi lako širimo veliku pamet. Svi lako pametujemo drugima što bi i kako trebali, jer poznato je da svi lakše rješavamo tuđe probleme nego svoje vlastite. A ona, eto, uz stalne objave fensi života, u luksuzu, s voljenim mužem, savršenim životom, kuka i piše da jedva čeka da završi karantena, da joj se vrati njen život. Njen normalan život. Iznad moje glave je tisuću upitnika - napisala je Mikulić, koja ima tri sina.

Foto: Instagram

- Mi s djecom, znači, nemamo pravo napisati da želimo natrag svoj život. Iako volimo svoju djecu više od života, i za njih smo spremni dati taj isti život. Ali znači, rodile smo, i nemamo pravo napisati da nam je teško. Pa nije stvar samo toga da smo s tom djecom po cijele dane i kuhamo, peremo, s njima gledamo crtiće i slično, pa mi je sad teško biti uopće s mojom vlastitom djecom.

Pobogu je l' netko razmišlja da tu djecu treba prehraniti. Da se nešto mora i raditi, zaraditi. Imale jedno, troje ili petero, mi s djecom smo preko noći postale „sve u jedan“- majke, čistačice, kuharice, učiteljice, tete u vrtiću, koje moraju sada u isto vrijeme od doma i raditi. Pa nismo mi na plaćenom godišnjem. A u isto vrijeme pandemija, pa se ne smije nikud s tom djecom, ni van, ni na druženja. Znači u istom prostoru, što nije kod svakoga sto ili ne znam koliko kvadrata. Uz održavanje dezinfekcije, kuckanje po laptopu, dok mi netko kucka po mozgu (nekad metaforički a nekad uistinu) - napisala je Mikulić i dodala da će joj sada ipak biti lakše.

- Svi mi volimo tu i tamo prosuti silnu pamet. I nisam ja najpametnija na svijetu jer sam se eto usudila tu nešto pisati, niti sam stručnjakinja za majčinstvo jer imam troje djece, niti je meni ovo vrijeme u izolaciji kao takvo teško palo. Grozan dio mi je online nastava mog školarca. Grozne su egzistencijalne brige. Sve ostalo ide. Ali djeca ne pitaju za migrenu. Danas sam im ispekla kruh i peciva, išla doktoru po uputnicu, po mliječne proizvode, drogerija, pas van, ručak, pregledavanje zadaće, popodnevna šetnja, pokloni za dva rođendanca, dostava povrća, večera, uspavljivanje…

Da, sebi sam ih rodila, i opet bih. Al bome, čini mi se nekad lakše bih korporaciju vodila nego sve ovo hendlala. Zato mi nemoj dirati barem to da se mogu iskukati kada mi se skupi, onima koji imaju iste situacije, pa mi bude lakše - znam da nisam sama. Je, sretna sam i zahvalna da mi je Bog dao da mogu biti majka, imam troje zdrave djece. Ali to ne znači da je uvijek lako, i ne znači da zato što netko to nema ja nemam pravo pisati o tome onako kako ja to u datom trenutku osjećam, bilo meni teško ili divno - zaključila je Mikulić.