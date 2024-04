Klara želi napustiti show, a Jole se čudi što Karmen ne želi: 'Nije ostala zbog mene sigurno. Zbog čega je onda ostala?'

Danas je napet dan u 'Braku na prvu' zato što slijedi ceremonija odluka. Tina i Tiago bili su dobro raspoloženi, Alana je još mučilo to što je jučer Danijela poklonila više pažnje Filipu nego njemu, Klara je pričala da ne može više trpjeti Lovrine promjene raspoloženja, a on je prije okupljanja svih parova kod sebe pozvao Marka, Joleta i Alana. „Ako je netko sličan meni u showu, to je Marko, a od Joleta ću primiti svaki savjet jer je napravio nešto od života i može mi biti samo uzor“, rekao je Lovre.

Jole kaže da između Karmen i njega i dalje nema ljubavi, ali ima nekakvog prijateljstva. „Primijetio sam. Jedna minuta razgovora je dovoljna da se vi posvađate“, rekao je Marko dok je Alan misli da bi Joletu moglo pomoći ako bude ponizan prema svojoj ženi, što njemu ne dolazi u obzir jer nikad nije prema ženi ponizan. „Onda žena odmah spusti taj zid, evo, meni je moja to napravila“, rekao je Alan.

Klara i Mura došle su kod Danijele, a ona im je priznala kako više ništa ne očekuje da će biti s Alanom jer su jedan dan stvari dobre, a već drugi nisu. Alan je u to vrijeme ispitivao Lovru zašto je tako emotivno reagirao na njegovo koketiranje s Klarom ako mu nije stalo do nje. „Načuo sam da nije baš to tako bilo kao što si ti meni rekao, prijateljski, nego da je bilo ipak tako da je ona tebi dvaput rekla da ima muža. I ti si nakon toga opet se njoj išao uvaljivati“, rekao mu je Lovre, što je Alen porekao.

Pred stručnjake su prvi sjeli Jole i Karmen, koja je istaknula njegovu agresivnost i nesnošljivu verbalnu komunikaciju. „Konkretno, imao je povišeni ton, udarao je balkonskim vratima, zatvorio me na balkon i vrijeđao me“, rekla je Karmen dok Jole kaže da to nije istina. „Niti sam agresivan, niti bezobrazan, to sve dolazi od nje jer je ona takva“, rekao je i objasnio da ga je provocirala, a on je želio da prijateljski razgovaraju, potom ga je uvrijedila, pa on nju, da bi Karmen otišla pušiti na balkon. Jole tvrdi da je zatvorio vrata jer mu je smetao dim, a spava u dnevnoj sobi da bi sve eskaliralo pa je otišao u hotel. „Za nju je nasilje kad joj nešto kažeš. Rekla je da sam primitivni seljak. Ja sam za tebe gospodin“, rekao je dok je Karmen tvrdila da mu je samo rekla da je sirov. Stručnjaci su objašnjavali da je etiketiranje ljudi također verbalno nasilje, no Karmen se nije složila s tim. „Po vama, Jole je cijelo vrijeme loša osoba, a vi sebe ne vidite“, nastavio je Boris i dodao da ona njega stalno vrijeđa. Jole je odlučio ostati u showu jer jako cijeni sve ljude u eksperimentu, a Karmen koliko mora. Ona je isto napisala da ostaje, a Joletu nije bilo jasno zašto ostaje jer sigurno nije zbog njega.

Renata kaže da su Josip i ona postali dobri prijatelji koji uče jedno od drugoga, ali da tu odnos staje. Stručnjaci su pohvalili Josipov trud oko Renate te objasnili da su istraživanjima pokazala kako su čvršći odnosi koji ne počnu s puno euforije. Isto tako, rekli su da Josip da treba biti primjer svim muškarcima u eksperimentu jer je maknuo svoj ego i uporno pokušava doprijeti do Renate koja se ne da. Oboje su napisali da ostaju. „Nikad u životu nisam vidio da se čovjek oko žene više trudio nego Josip oko Renate“, komentirao je Lovre.

Mura i Marko pričali su kako im je lijepo, da se slažu i da nema nikakvih bez razmirica među njima. „Uživamo jedno u drugom u svakom zajedničkom trenutku, možda se već vidimo u nečem i izvan ovoga showa“, rekao je Marko i otkrio kako ima jako puno emocija među njima. „Stvarno je cijenim kao osobu i mogu reći da već ima neke zaljubljenosti“, rekao je Marko, a Mura je dodala kako je već to i pokazao, a i da je ona zaljubljena u njega i jako sretna. Oboje žele još ostati u showu.

Alan je pričao kako mu je dan dobro počeo; Danijela mu je prvo skuhala kavu da bi potom počela prigovarati i sve upropastila. Ona ga je prekinula jer je slagao pola toga i objasnila da je jutros zapravo bio ljutit. Stručnjaci su željeli čuti zašto se naljutio na zajedničkoj večeri, no Alan nije želio priznati da je bio ljubomoran na Filipa. Želio je naglasiti kako svima postavlja puno pitanja osim njemu, a sebe smatra zanimljivom osobom. Danijela je iskreno rekla kako je u jednom trenutku vidjela pravog Alana i svidio joj se, ali brzo se pojavila verzija Alana koji sve laže i izmišlja. Ipak, oboje su odlučili ostati. „Taj odnos nikada neće uspjeti jer čovjek voli jako lagati i biti u centru pažnje“, komentirala je Klara.

Tamara i Filip još jednom su pričali da im je jako lijepo, svakim danom sve bolje, ali da i dalje njeguju prijateljski odnos. Stručnjake je zanimalo kako je prošlo slušanje njihovih prvih dojmova s vjenčanja jer su primijetili Tamarinu nervozu i diplomatično odgovaranje. „Ne smatram Tamaru diplomatičnom, odgovara onako kako misli“, branio ju je Filip dok je ona otkrila kako se počela tako ponašati zato što je prije jako puno uzimala srcu sve riječi koje bi joj netko drugi uputio. Oboje su napisali da ostaju.

Tina i Tiago zaključili su da su im svađe puno pomogle jer su se bolje upoznali. „Mene je resetiralo kad je otišao od doma zato što mi je falio pa sam razmislila o svemu“, rekla je Tina, a Tiago dodao da mu se sviđa što sad funkcioniraju kao par. „Mogu reći da sam malo više zaljubljen nego prije“, dodao je, a Tina je bila sretna i rekla da su i njezini osjećaji jaki. Oboje su odlučili još ostati u showu.

U međuvremenu se Lovre naljutio na Tamarino pitanje: „Koliko identiteta danas mijenjaš?“ pitala ga je pa joj je spustio izjavom da on ima veći identitet od 99% njih. Tamari je bilo žao što Lovre nije shvatio da se zafrkavala jer se i sam tako šalio na svoj račun. Klara je pokušavala smiriti situaciju, Tamara mu se ispričala, no on nije želio više pričati s njima.

Posljednji su pred stručnjake sjeli Lovre i Klara koja je objasnila da su imali korektan odnos od posljednje ceremonije, no i da su se posvađali potkraj tjedna i Lovre je otišao iz stana na nekoliko sati. „Burno sam reagirao, kriv sam sto posto, ponašao sam se djetinjasto, a ne u skladu sa svojim godinama“, mirno je rekao Lovre dok su mu stručnjaci preporučili da se opusti i ne gleda previše ozbiljno na ovaj eksperiment. Klara je rekla kako ju je ovo sve previše iscrpilo pa je i napisala da želi napustiti show. „Ne znam što bih više rekla na te reakcije i ponašanje. Iscijedio me do krajnjih granica, dovodi u pitanje moje strpljenje, moje razumijevanje“, rekla je Klara. Hoće li se Klara smiriti, Alan prigrliti istinu i mogu li se Karmen i Jole sprijateljiti - ne propustite pogledati sutra.

