Desetke su pljuštale! Zlatan oduševio ekipu zlatnim šampanjcem kojeg su pili i Rolling Stonesi

Kemičar Zlatan Molnar ugostio je protukandidate u novom tjednu 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je visokih 39 bodova! Svi su mu, osim Vedrana, udijelili desetke. Vedran je domaćinu dao devet bodova zbog žilavih taški, no to nije umanjilo lijepu atmosferu Zlatanove večere.

Pripravu večere započeo je radom na glavnom jelu nazvanom 'Zimski ćevap'. "Ovaj naziv je očito, sigurno je to iločki ćevap", komentirala je Valentina. "Sigurno je to svinjski vrat, od svinjskog vrata napraviti ćevap pa s nekim prilozima okolo", dodao je Krunoslav. "Djeluje mi kao zimsko, obilno jelo", zaključio je Vedran. Uskoro je domaćin otkrio da se zaista radi o iločkom ćevapu spravljenom od tradicionalnih namirnica. Uslijedila je priprava 'Slatkih torbica'. "Asocira me na neke košarice", prognozirao je Vedran. Uskoro je domaćin objasnio da se radi o slavonskim taškama. "Obožavam taške", otkrio je Krunoslav prije negoli je uopće znao kakav će desert domaćin poslužiti. Za predjelo će, pak, Zlatan poslužiti 'Srijemski snack'. "Nije mi jasno", zbunila se Anđa. "Šaran, možda će ga staviti, ali ne vjerujem da je to za predjelo", zaključio je Krunoslav. Uskoro je domaćin otkrio da će upravo šarana poslužiti za predjelo - i to u varijanti čipsa. Usto je spravio i pohane kolutiće luka te ukusni umak.

Čim je završio s pripravom večere, Zlatan se okrenuo pripremi za dolazak gostiju. Ekipa se dotle upoznala u kombiju, a atmosfera među njima bila je odlična otpočetka. Domaćin i ekipa su se upoznali, neki su se već i poznavali, a uskoro je domaćin gostima udijelio piće dobrodošlice. Iločki vinjak zagrijao je ekipu i svidio se skoro svima, tek je Vedran otkrio da ne voli žestice.

Foto: RTL

'Srijemski snack' stigao je prvi pred goste - čips od šarana, prženi kolutići luka i pržena mrkva. "Izgled jela je bio dobar, ali previše", otkrila je Anđa. "Možda malo manje, malo šarenila da je bilo, bilo je malo tmurno", dodao je Vedran. "Mrkva mi jedina nije pasala", komentirala je Valentina. "Luda sam za šaranom", dodala je Anđa. "Luk panirani s umakom, lijepo se složilo", zaključio je sve Vedran. "Sve je pogodio", poručio je za kraj Krunoslav.

Uslijedilo je glavno jelo - 'Zimski ćevap'. Iločki ćevap idući je stigao pred goste, i to uz kiseli kupus. "Ne mogu reći kakav je iločki ćevap jer je ovo prvi put da ga jedem i baš mi je drago. Bilo je mekano i sočno, no sve jestivo i u redu", otkrila je Valentina. "Mogao bi patentirati ovo jelo, dobro bi prošlo", dodao je Vedran. "Kupus je bio slaniji", zaključila je Anđa.

'Slatke torbice' stigle su pred ekipu za kraj. Slavonske taške s različitim umacima posljednje su jelo koje je poslužio Zlatan. "Desert je bio ok okusa, ali je tijesto bilo malo žilavo, možda je trebao malo dulje prokuhati, samo to", komentirao je Vedran. "Bile su tvrde taške, ali može se podnijeti", zaključila je Anđa.

Za kraj, ekipa je dobila prigodne poklone, a potom je uslijedilo i iznenađenje - šampanjac s tučenim zlatom. "Nisam znao da su Rolling Stonesi pili taj šampanjac, da su pili šampanjac iz Iloka", pohvalio je Vedran priču i iznenađenje domaćina. Za kraj - ekipa je zapjevala povedena Anđom pa je domaćin odustao od sviranja gitare. Uz zlatnu zdravicu, lijepa večera se privela kraju.

VIDEO Baby Lazanja na zagrebački aerodrom došao u Rimčevoj Neveri