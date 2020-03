Marijana Batinić o trudnoći u vrijeme korone: 'Ne bojim se zaraze, ali jedna me stvar jako plaši'

Da nakon svake kiše i oluje dolazi sunce uvjerila se proteklih mjeseci na svojoj koži i RTL-ova voditeljica Marijana Batinić. Početak godine bio je daleko od onoga kakvog je priželjkivala. Već na samom početku život joj je 'opalio šamarčinu', a potom ju i razveselio najljepšim mogućim vijestima. Nakon što je prvog dana nove godine saznala da joj je preminuo prijatelj, a potom se i suočila s teškom dijagnozom bliske osobe osmijeh na lice vratila joj je vijest da će po drugi puta postati majka. U doba panike koja vlada oko korona virusa Marijana je uspjela razvedriti svoje pratitelje informacijom da stiže prinova. Iako se trenutno nalazi u drugom stanju zaraze se, kaže, ne plaši.

- Više se bojim ljudske gluposti, oglušivanje o upute Stožera za civilnu zaštitu, neodgovornost pojedinaca koja nas može skupo koštati. Uvela bih čak i rigoroznije mjere kad je u pitanju sankcioniranje ovih koji se prešetavaju umjesto da su u samoizolaciji. Javno bi ih prozivala i "opalila" puno jače po džepu. Nije vrijeme da se ponašamo ležerno i kao da nas se ne tiče globalni problem. Ne trebamo paničariti, dizati tenzije, ali moramo biti odgovorni prema sebi i drugima, pomoći jedni drugima, štititi starije i ugroženije skupine - upozorava voditeljica. Iza Marijane je prvo tromjesečje, trudnoću podnosi dobro, a najviše muke zadaju joj mučnine. - Teže su, iscrpljujuće, cjelodnevne, svakodnevne, ne znam tko ih je nazvao jutarnjim (smijeh). Tješi me što će proći i što ću zaboraviti na njih, jer rezultat na kraju donese potpunu amneziju kad su tegobe u pitanju, ali da mi je trudnoća blaženo stanje, nije - iskrena je voditeljica. Dodaje kako trenutno ima i 'široku lepezu trudničkih prohtjeva'. Pada li to teško njezinom suprugu Mateju? -Potpisao je i u dobru i u zlu - smije se Marijana koja je prije pet godina na svijet donijela djevojčicu Enu koja uskoro više neće biti jedina mezimica u obitelji. - Malčice je oprezna, ali pripremit ćemo je na dijeljenje trona, ima još vremena - odgovora voditeljica i dodaje da ni ona ni suprug nemaju posebnih želja kada je u pitanju spol prinove. - Priželjkujem da je dijete zdravo. To nam je jedino važno - ističe Batinić koja je sretnu vijest svojim obožavateljima otkrila emotivnom objavom na svom Instagramu i to uoči završetka 12. sezone showa 'Ljubav je na selu'.

- Doživjela sam u životu puno divnih trenutaka, postignuća, proslava, dana za pamćenje i prepričavanje, ali osjećaj koji sam imala kad sam postala mama nemjerljiv je s drugim uspjesima. Kao da sam zatvorila puni krug i sve je sjelo na svoje mjesto. Otkad imam dijete, osjećam da sam upravo tu gdje trebam biti, na pravom mjestu, u pravo vrijeme i taj osjećaj me ne napušta. Naravno da ne mora svaka žena težiti ulozi majke, niti se ostvariti kroz majčinstvo, ali meni je ono donijelo više nego što sam sanjala... - započela je Marijana koja je potom na iznenađenje mnogih obznanila da će njihova obitelj uskoro postati bogatija za još jednog člana.

- U ovo doba ružnih vijesti, meni osmijeh ne silazi s lica, jer - za šest mjeseci u našu malu obitelj stiže prinova! Opet ću čamiti kraj krevetića, bauljati neispavana i biti najsretniji zombi na svijetu. I moj muž također. Nadam se da ćemo bebicu u prvu šetnju, na čisti zrak, izvesti bez straha i opasnosti... A sad - trudnička samoizolacija! - napisala je voditeljica uz dirljivu fotografiju sa svojom kćeri Enom.

Inače, Marijana i njezin suprug, bivši rukometaš i marketinški stručnjak Matej Pašalić, u vezi su od 2011. godine, a vjenčanjem 'iz vedra neba' mnoge su iznenadili početkom 2015 godine. Cijela ceremonija odvila se u najuže krugu obitelji i prijatelja na zagrebačkom Gornjem gradu. Njoj je kuma bila dugogodišnja prijateljica Petra Nižetić, a njemu je kum Vladimir Arlović. Svega desetak dana nakon vjenčanja na svijet je stigla i njihova prva kći Ena. Njezino rođenje poklopilo se sa snimanjem pete sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu'. – U petoj sezoni sam se udala i rodila, a ubrzo su i Ena i moja svekrva putovale sa mnom po selima – istaknula je u jednom od intervjua 39-godišnja voditeljica otkrivši kako je kći s njom kao beba provodila puno vremena na snimanju i kao mala obišla je cijelu Istru i Dalmaciju. Ista sudbina vjerojatno čeka i prinovu koja tek stiže, a dok se to ne dogodi Marijana će uskoro na predah od malih ekrana kako bi sve pripremila za dolazak još jednog člana obitelji.