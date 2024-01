Gary Graham iz popularne serije ‘Zvjezdane staze‘ iznenada preminuo u 73. godini, vijest podijelila bivša supruga

Gary Graham, glumac najpoznatiji po glumi u TV serijama "Alien Nation" i "Zvjezdane staze", preminuo je iznenada u 73. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njegova bivša supruga Susan Lavelle koja je vijest o njegovoj smrti objavila na društvenim mrežama.

"S dubokom tugom moram reći da je Gary Graham, moj bivši suprug, nevjerojatni glumac i otac naše prekrasne kćeri, Haylee Graham, preminuo danas", rekla je. Dodala je da su ona i njihova kći "potpuno su shrvane" gubitkom.

"Upoznala sam Garyja kada sam imala samo 20 godina i on je bio jedna polovica zvjezdanog dvojca u TV seriji Alien Nation. Ali već je glumio u filmovima kao što je "All the Right Moves" s Tomom Cruiseom." napisala je. "Gary je bio zabavan, sarkastičnog smisla za humor, ali ljubazan, borio se za ono u što je vjerovao, pobožan kršćanin i bio je tako ponosan na svoju kćer, Haylee."

U trenutku smrti Garyja njegova supruga, Becky, bila je uz njega.

Mnogim fanovima serije "Zvjezdane staze" ostat će zapamćen kao vulkanski ambasador Soval koji je glumio u "Zvjezdane staze: Enterprise", a osim Sovala, pojavio se u jednoj epizodi "Zvjezdane staze: Voyager" gdje je glumio pripadnika Okampe. A glumio je i Ragnara u filmovima "Zvjezdane staze: Bogovi i ljudi" i "Zvjezdane staze: Renegati".

