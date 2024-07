FOTO Supruga Zvonimira Bobana pokazala novi imidž i svih ostavila bez teksta: 'Predivna!'

Bivša dizajnerica i manekenka Leonarda Boban (54) oduvijek je privlačila pozornost svojim zanimljivim modnim izričajem i prepoznatljivom kratkom kosom. Supruga bivšeg nogometaša Zvonimira Bobana ovih dana se ponovno odlučila na sitnu, ali značajnu promjenu izgleda. Naime, ona je dodatno skratila svoju frizuru.

Njezine nove fotografije osvanule su na Instagram profilu jednog poznatog zagrebačkog salona. - Godinama vjerna svojoj pixie frizuri, Leonarda se odlučila za malo drugačiji rez uz nezaobilazne NASHI 3D boje kojima smo postigli željeni rezultat - stoji u opisu objave u kojoj vidimo Leonardu kako pozira na vratima svoje omiljene lokacije za frizuru. Modna dizajnerica imidž je usavršila mikro šiškama i srcolikim fadeom na zatiljku, a kako sada izgleda možete pogledati u naslovnoj galeriji i na poveznici ispod.

- "Prelijepa žena", "Divna Leonarda", "Moja omiljena L", "Bog'daj vam Leonarda. Kao uvijek, grlim privrženo vas i Zvonkeca" - pisali su oduševljeni pratitelji u komentarima na objavu, a svoj komentar ubrzo je ostavila i pjevačica Nina Badrić, inače Leonardina dobra prijateljica. - Najljepša moja Lea - poručila je Badrić. Nju i Leonardu često viđamo u zajedničkim izlascima, pa su tako prošle godine u jednom zagrebačkom restoranu proslavile rođendan bivše manekenke.

Podsjetimo, u javnosti je krajem siječnja odjeknula vijest da su Leonarda i bivši nogometaš Zvonimir Boban ponovno zajedno. Leonarda je tada potvrdila da je to istina. Bivša dizajnerica je prošli mjesec podijelila neke detalje iz privatnog života i braka sa Zvonimirom.

Otkrila je kako njihovi obiteljski dani izgledaju jako lijepo. - Jako lijepo. Imamo veliku djecu, posvećeni smo jedni drugima puno više nego prije i poznajemo se puno više. Odrasli smo baš skupa. Sad ćemo 33 godine braka! Pa si ti misli - rekla je za InMagazin.

Odgovorila je i na pitanje kako opstati 33 godine braka. - Povjerenje jeda n drugome, apsolutno prvo, i konstantno proučavanje zato što mislim da mi žene ne smijemo se dati proučiti u prevelikim zalogajima, nego malo po malo tako da uvijek iznenađujemo našeg muškarca.

Zvonimir ju, kaže, iznenadi kad je više doma. - Iznenadi kad je više doma! hahaha... Kad nije na kartanju! To mu je ispušni ventil. Druženje s fredovima i kartanje. Sve po dogovoru, tko kamo hoće. Kod mene nema podjele. Baš smo si friendly po tom pitanju. Osvrnula se i na promjenu frizure. - Pred puno godina sam isto imala tako kratku kosu, sad su već došle neke godine kad mi ide na živce smišljat bum se šišala, ne bum, ovako, onako... Ovako se ošišam, pofarbam sijede kad izađem van i to je to.

Zvone i Leonarda upoznali su se 1989., vjenčali su se u Milanu 1993., a zbog ljubavi Leonarda se oprostila od manekenstva i posvetila obitelji. Par je posvojio četvero djece, a 2009. postali su i biološki roditelji djevojčice Ruže. Zadnjih godina rijetko su se pojavljivali u javnosti, a posljednji put obitelj Boban snimljena je u rujnu 2019. u milanskoj La Scali na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji Fife. Boban je došao u društvu supruge Leonarde i njihove djece Marte, Marije i Rafaela.

