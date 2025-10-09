Naši Portali
DOM IZ SNOVA

FOTO Evo kako izgleda unutrašnjost kuće Danijele Dvornik, ovako je uredila svoj omiljeni kutak

09.10.2025.
u 08:00

Danijela Dvornik godinama uživa u svom otočkom raju u Sutivanu na Braču. Pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli detalje iz pomno uređene kuće, a sada je otkrila kako je osvježila svoj omiljeni kutak.

Put do otočke idile infleuncerice Danijele Dvornik bio je dugotrajan. Svoju kamenu kuću u Sutivanu na Braču uređivala je četiri godine, a kompletnu adaptaciju privela je kraju 2021. Iako je proces bio kaotičan, danas uživa u svom kutku iz raja. Svoje pratitelje na Instagramu redovito oduševljava detaljima, a sada je otkrila kako izgleda njezin dnevni boravak.

Jesen na otoku… Zapravo, jesen u mojoj kući. Danas sam dan provela na bicikli.. malo po mjestu, pa malo po okolnim maslinicima u posjeti onima koji su već započeli berbu. Dani berbe skupa sa beračima vrate neki život u uspavanim maslinicima. Ja svoju berbu započinjem za koji dan - napisala je Dvornik uz fotografije na kojima se vidi šareni interijer. Njezin boravak, s bijelim kaučem i brojnim jastucima, sada odiše još većom toplinom, a pratitelji su joj u komentarima poručili da sve djeluje "predivno", "jako udobno" i "smirujuće". Dom često prilagođava i godišnjim dobima, pa je tako pokazala i jesensko uređenje. Također se može primijetiti da je prostor  oplemenjen sobnim biljkama i velikim prozorom koji propušta obilje svjetla.

Podsjetimo, ova kuća za Danijelu ima i veliku sentimentalnu vrijednost. Kupili su je pokojni Boris Dvornik i supruga Diana za sinove, Dina i Deana. Nakon Dinove smrti, njegov brat Dean svoju je polovicu kuće, kako je i obećao bratu, bez ikakve financijske naknade prepisao na Danijelu i kćer Ellu. - Danijela me tražila da joj prepišem svoju polovicu kuće i ja sam to učinio bez ikakve financijske naknade - kazao je Dean još 2010. godine za 24sata. - To sad vjerojatno vrijedi 90.000 do 100.000 eura, ali nisam razmišljao o novcu. Kuću nisam darovao samo njoj, nego nećakinji Elli i mom bratu. Dino je za života htio kupiti moju polovicu, a ja sam mu rekao da mu je neću prodati, nego darovati. I držim svoju riječ - izjavio je Dean prije nekoliko godina, potvrdivši da mu novac u toj priči nije bio važan.

1/23

