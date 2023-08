Emilija Kokić sa suprugom uhvaćena u šetnji Zadrom, gdje su se odlučili i preseliti

Pjevačica Emilija Kokić (55) i njezin suprug, HRT-ov spiker i voditelj Miljenko Kokot (57) u braku su već deset godina. Ne pričaju puno u javnosti o svojoj vezi i braku, no u posljednje vrijeme u fokusu su javnosti zbog velike odluke koju su donijeli. Naime, kako piše tportal, ovog proljeća donijeli su odluku da je vrijeme za promjenu te su spakirali kofere za Dalmaciju i to za rodni grad naše pjevačice, Zadar. Ondje će se, otkrio je televizijski spiker nedavno, krenuti baviti s ribolovom i nastaviti s proizvodnjom maslinovog ulja u masliniku u mjestu Pridraga.

Fotografi Pixsella "uhvatili" su ih u šetnji gradom u društvu šest godina stare crne ruske terijerke Mime.

21.07.2023., Zadar - Emilija Kokic i Miljenko Kokot sa psom Mimom preselili u Zadar Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pjevačica je bila u zelenoj haljini ispod koljena, a suprug Miljenko u ležernim kratkim trapericama.

Miljenko planira pokrenuti i radionice za javne nastupe dok će Emilija otvoriti svoju Školu pjevanja po uzoru na onu koju već godinama ima u Zagrebu. Uz to će se, nakon što je završila šest godina škole za tjelesno orijentirano psihoterapiju, baviti i time.

Podsjetimo, o tome je progovorila još dok je bila u showu Ples sa zvijezdama.

''Šest godina je trajala edukacija koju sam završila, radi se o tjelesno orijentiranoj psihoterapiji tako da sad skupljam iskustva, moram dovršiti uvjete koji su mi potrebni za tu trešnjicu na vrhu torte'', otkrila je Emilija.

Za Slobodnu Dalmaciju nakon ispadanja iz showa pričala je i o braku.

- Kod nas se nije dogodila ljubav na prvu. Nije da smo bili odbojni jedan drugome, uglavnom, postoje ljudi koji se prvi put ugledaju i znaju da je to ljubav za cijeli život. Mi nismo imali takvu priču, to sam htjela reći. Presudilo je kad smo zapravo jedno drugom dali priliku progovoriti i razgovarati, jer je on imao predrasude o meni, tko što većina ljudi ima predrasude o javnim osobama.

Tako je i on imao predrasude o meni, a i on je meni bio "netko s televizije", pa sam i ja imala predrasudu o njemu. Tek kad smo počeli razgovarati, kroz razgovore smo shvatili koliko smo zapravo slični, i koliko imamo puno stvari koje nas povezuju karakterno. Onda smo pomislili da bi se moglo dogoditi nešto više i danas sam sretna i zahvalna što se to dogodilo… Nikad nisam još upoznala osobu koja ima toliko vrlina kao što on ima, i sad ja ne znam je li to zato što smo slični, zato što smo kompatibilni, u svakom slučaju sam sretna što je Miljenko moj suprug - iskreno je kazala pjevačica koja je s grupom Riva pobijedila 1989. godine na Euroviziji.

