Ella Dvornik pohvalila se velikim uspjehom: 'Ne dolazi mi želja ni nakon hrane, ni alkohola, ni ujutro, ni pod stresom'

Influencerica i glazbenica Ella Dvornik na Inastagramu se pohvalila velikim postignućem. Naime, mnogi koji su razvili ovisnost o nikotinu, teško se odvikavaju od te nezdrave navike, a Dvornik je otkrila da je ona u tome uspjela. Da ne puši već šest dana, objavila je na Instagramu.

Foto: Instagram

- Samo da napomenem da ne pušim više ako se mene pita, preživjela šesti dan. Ne dolazi mi želja ni nakon hrane, ni kave, ni alkohola, ni ujutro, ni u zastoju na cesti, ni pod stresom. Snimala sam mini dojmove svaki dan dok je prolazilo vrijeme pa ću spojit sve i stavit na YouTube - napisala je influencerica koja se u posljednje vrijeme sve više okreće zdravim navikama i zdravom životu. Pratili smo kako gradi svoje tijelo u teretani, a osim toga sprema i zdrave obroke.

Podsjetimo, Dvornik je ranije na društvenoj mreži Instagram otkrila je svoju novu veliku odluku. "Odlučila sam prestat pušiti Iqos. Ali sad moram izbaciti i sve trigere koji su mi pojačavali taj užitak. Tako da ide s popisa i Iqos, kava, alkohol i Coca-Cola zero (i ostale stvari s okusom). Barem tjedan dana, ako ne i duže. Dok me prođe volja za Iqosom, valjda neću početi žderat, poželite mi sreću", napisala je pa jednom pratitelju odgovorila na poruku "Ide žderanje sto posto", a ona je dodala:

"Dobila sam puno ovakvih poruka, ali... Preduhitrila sam samo sebe i uz sve to što sam izbacila odlučila sam i postiti. Vi stvarno ne znate s kim imate posla. Jučer sam se izmaltretirala toliko da mi još uvijek nije došla želja da pušim", napisala je Ella Dvornik i zaintrigirala pratitelje ovom zanimljivom i pametnom odlukom.

Inače, Ella je prije nekoliko tjedana objavila potpuno iskreni video u kojem je pričala o svojem ljubavnom životu – Dolazimo do moje druge veze. Neću imenovati nikoga jer su nebitni (smijeh). Upoznala sam tog jednog dečka u nekom klubu, on je tamo radio. On nešto gleda mene, ja nešto gledam njega, simpa, karizmatičan, malo je drugačije izgledao... I mi se nešto krenemo viđat i sad, pazite ovaj prvi red flag, koja sam ja budaletina – viče Ella pa ističe da je došla k njemu, u stan gdje je živio s cimerima i dok je bila s njim, dopisivao se s nekom curom. Kasnije, kada su izašli u Tvornicu, prišla joj je cura koja joj je rekla da ju je taj dečko ostavio zbog Elle, a da su još uvijek bili zajedno dok je ona bila kod njega doma. – Ja sam njemu to rekla, a on je, naravno, govorio da je luđakinja, a svi znamo da nije luđakinja. Taj odnos bio je grozan. Psihičko, fizičko, seksualno maltretiranje. Gaslightanje, manipulacije... Sve što možete staviti ispred zlostavljanje, meni se dogodilo. I događalo se dugo. Ja sam to trpjela zato što nisam znala da postoji bolje. Zavoliš čovjeka jer ima dana kada je bio dobar i onda živiš za te dobre dane. Otkrila je da je razvila neke tikove kada su prekinuli.

