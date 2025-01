Ekskluzivno! Glumica iz serije 'Kumovi' prekinula vezu s našim rukometašem: 'Istina je'

Do redakcije Večernjeg lista stigla je vijest da je 36-godišnja glumica Petra Kraljev okončala ljubavnu romansu s bivšim hrvatskim rukometnim reprezentativcem Filipom Ivićem, koji je od nje mlađi četiri godine. - Istina je, to je jedini komentar koji imam za reći - ekskluzivno nam je potvrdila glumica najpoznatija po ulozi u seriji Nove TV, "Kumovi". Pokušali smo dobiti komentar i od Filipa Ivića, vratara makedonskog Pelistera, no do zaključenja ovog teksta ostali smo uskraćeni za njegov odgovor.

Prisjetimo se, Petra i Filip javnosti su prvi put predstavili svoju vezu sredinom srpnja prošle godine, podijelivši zajedničku fotografiju na Instagramu. "More, sol i ljubav", napisali su tada uz romantičnu fotku s ljetovanja. Njihova otvorenost izazvala je pozitivne reakcije, a mnogi su im u komentarima čestitali i poželjeli sreću u vezi. Petra, koja u seriji "Kumovi" utjelovljuje lik Milice, tada je već ranije otkrila da postoji posebna osoba u njezinom životu, no nije željela iznositi više detalja dok nije bila potpuno sigurna u svoju ljubav.

Foto: Instagram

Krajem kolovoza prošle godine, Petra je i službeno potvrdila vezu: - Dečko je trenutačno na turnirima i igra, virtualna je podrška i mislim da je to trenutačno najgore što može bit’, ali tako je kako je i bar mi ima netko biti podrška - kazala je u intervjuu za In magazin poslije odigrane predstave u Splitu. Nažalost, tada ova Splićanka nije mogla naslutiti da njihova veza neće dugo potrajati.

Glumica koja je svojom izvedbom u "Kumovima" stekla simpatije publike, ostaje usredotočena na svoju karijeru. Unatoč završetku ove ljubavne priče, njezina posvećenost poslu ostaje u prvom planu. Javnost s nestrpljenjem očekuje njezine buduće projekte, dok Petra nastavlja graditi svoj put u svijetu glume. Njezin sad već bivši emotivni partner, Filip Ivić, od 2013. godine branio je za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, a ima i broncu sa SP-a iste godine.

On je karijeru započeo u RK Zagrebu gdje je stekao status jednog od najperspektivnijih mladih vratara. Njegove impresivne obrane i sportski duh ubrzo su ga odveli na međunarodnu scenu. Nakon Zagreba, Ivić je nastupao za njemački klub THW Kiel te poljski PGE Vive Kielce, gdje je dodatno izbrusio svoje vještine. Trenutačno brani boje makedonskog Pelistera, gdje se pokazao kao ključni član ekipe.

Osim sportske karijere, Ivić je poznat po tome što svojom smirenošću i profesionalnim pristupom ostavlja dojam sportaša koji ne odustaje ni pred najvećim izazovima. Njegova predanost i upornost donijeli su mu priznanja i poštovanje kako od suigrača, tako i od protivnika. Ivić je također poznat kao osoba koja rado sudjeluje u humanitarnim projektima i podržava mlade sportaše, što dodatno svjedoči o njegovom karakteru izvan rukometnih terena.

