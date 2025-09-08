Dubravka je od napora zabolio želudac: Liječnici su odmah stigli

Današnji izazov u 'Životu na vagi' treneri su nazvali 'Sifizov posao'! Svima je bilo jasno o čemu je riječ, a Dominik je bio uvjeren kako može svladati takvu vrstu izazova. Na stazi dugoj 800 metara kandidati su se rasporedili na sedam punktova. Svaki punkt bio je dug 100 metara, osim posljednjeg koji je bio 200 metara. Svi su bili na uzbrdici, osim punkta broj tri, što je bilo važno uzeti u obzir prilikom raspodjele članova tima. Član koji se nalazio na prvom punktu trebao je gurati loptu težine 50 kilograma do drugog člana, zatim je drugi član nastavio do trećeg i tako sve do kraja. „Tim koji pobijedi imat će pravo odabira jednog člana iz gubitničkog tima čiji se rezultat neće uzimati u obzir na nadolazećem vaganju“, rekao je Edo.

Kako je u plavom timu bolesna Ema, a Ante ima išijas - u izazovu je sudjelovalo sedam članova a da bi bilo fer, u crvenom su dečki izvlačili slamku. Domagoj je izgubio i bio prilično razočaran. Prilikom dogovaranja taktike, Dominik je opet preuzeo glavnu riječ kod crvenih, a Zvone kod plavaca. „Ti si kapetan, a ja Papa Štrumpf“, šalio se Zvonimir zato što su se plavci prozvali - Štrumpfovi!

Prvi su krenuli Ivica i Ivan, koji je stvorio prednost i stigao prvi do punkta do Ivane koja je polako stvarala razliku. Josipa je krenula druga i uspjela je predati loptu Kate. Ivana je prilično brzo stigla do Dude koji je laganijim tempom stigao do Sneki koja je krenula žustro da bi stekli još veću prednost.

Kate je bilo teško, no ne voli kad je bodre Mirna i ostali jer joj stvaraju dodatni pritisak. „Sama se sa svojim mislila mogu možda bolje dogovoriti“, iskreno je rekla i predala loptu Mari, no crveni tim je bio dosta u prednosti. Sneki je predala loptu Neni, ona brzo Ani koja je dogurala loptu do Dominika. Tamara je bila sjajna kod plavih kao i Zoran, a u završnici je Zvonimir pokušavao stići Dominika. Bio je odličan, no Dominik je imao preveliku prednost i crveni su stigli prvi! Zvonimiru nije bilo svejedno jer je rasporedio ekipu i razmišljao je bi li bilo bolje da je to drukčije odradio. Ema je bila ljutita što nije sudjelovala, no Mirna vjeruje da oni i dalje mogu ostvariti prednost kad je o kilogramima riječ.

Dubravka je od napora zabolio želudac, liječnici su odmah stigli, pregledali ga i, srećom, sve je bilo u redu. Ubrzo su svi bili u slavljeničkom raspoloženju i čestitali Sneki rođendan! Bila je toliko ganuta da se rasplakala, a kandidati su je dodatno razveselili poklonom. Kasnije su se neki odmarali, no Tamara i Zvonimir su odlučili hodati. Plavci su nagađali koga će crveni odabrati na vaganju da im zapapre malo te hoće li biti pošteni kao oni kad su vreću napunili samo sa šakom pijeska, a mogli su ima dodati tri kilograma na rezultat. „Mislim da će ići taktički, ne kao mi“, rekla je Kate dok Tamara misli da će izbaciti najslabijeg jer su oni bili fer prema njima prošli put.

U kuhinji su jelo pripremali Nena, Ivan, Dominik i Sneki, a u goste im je došla Željka Mateša iz šeste sezone 'Života na vagi', koja im je došla pokazati da nije komplicirano i teško zdravo se hraniti u užurbanom životu. Pravila im je piletinu sa šampinjonima i rekla: „To je hrana koja je prihvatljiva i djeci, a zdravija je.“ Ti su se savjeti jako su svidjeli Neni koja je majka troje djece. Željka im je otkrila da je u njihovoj sezoni na početku prehrana bila veći problem od treninga jer se trebalo naviknuti se na četiri, pet obroka na dan, a ne dva obilna kao prije. Otkrila im je kako je ona pronalazila motivaciju te im naglasila da dobro iskoriste ovo vrijeme za sebe jer je vani puno teže.

„Sada sam sama sebi motivacija. Ne želim se vratiti na staro, lijepo mi je. Putujem, uživam, sretna sam… Prije sam imala užitak samo u toj hrani“, rekla je, a potom im pokazala kako napraviti salatu s tunom. Željka je sve ohrabrila svojom pričom da se može nastaviti i vani, poželjela im uspjeh i rekla na odlasku: „Nadam se da se vidimo opet, u još boljem izdanju jer i dalje radim na sebi.“ Na treningu su crveni bili posebno motivirani zbog pobjede u velikom izazovu, baš i kao plavci koji su se željeli dokazati. Dudo je trenirao malo lakše da ga ne bio opet zaboljelo, a Mirna je pokazivala Kati da može puno više nego što misli. „Smatram da je jako sposobna, jaka i ima sportsku povijest iza sebe. Može Kate sve, samo će malo poraditi na glavi i rješavanju strahova“, jasna je Mirna.

Ivica je hodao i na leđima nosio Mirnu, a Edo je svoju ekipu upoznavao s čarima vježbanja na TRX-u. Nena je otkrila da njoj ništa tu nije teško jer ima cilj - vratiti se na staru kilažu te da je ovo shvatila kao mentalni odmor od svega, a Edo ju je pohvalio za trud. Mare je za kraj trebala napraviti jedan trbušnjak i uspjela ih je napraviti čak deset, i to nakon samo sedam dana! Nakon intenzivnog treninga kandidati su donijeli pokazati Antoniji predmete u kojima su se posljednji put dobro osjećali u svojoj koži. Josipa želi ponovno igrati nogomet koji je igrala sa svojim curama, Domagoj želi odjenuti Dinamovu majicu, Mare haljinu, a Ivica svoje vatrogasno odijelo za koje mu malo nedostaje da ga zakopča do kraja. „Odlučio sam se riješiti kilograma da još više mogu uživati s obitelji i, naravno, tu je vatrogastvo koje se ne miče iz mene“, rekao je Ivica.

Zvonimir nije donio ništa jer ima osjećaj da je uvijek takav kao sada, a najveća motivacija su mu kćeri, čije je fotografije ponio sa sobom, ali ostale su u maskici od mobitela. Antonija ih je potom izvadila iz džepa. Zvone je suzdržavao suze, a Kate se rasplakala jer ona nema fotografiju kćeri. „Ovo nam je svima puno značilo, da vidimo čemu tko teži i što ga pokreće i to nas je povezalo“, zaključio je Zvone. 'Život na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.