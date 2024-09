Djevojka hajdukovca objavila oglas s hrpom luksuznih želja: 'Ovo je za moje Splićane'

Hajdukov igrač 23-godišnji Leon Dajaku nedavno je produžio ugovor sa splitskim nogometnim klubom, nakon što je tjednima bio na ledu jer je tražio odlazak iz Splita. No kako se on nije dogodio, a propao je i pokušaj dovođenja nekoliko igrača, trener Gennaro Gattuso vratio ga je u kadar, kao i francuskog Marokanca Yassinea Benrahoua. Kad je već postalo jasno da će Dajaku barem do kraja godine ostati u Dalmaciji, i njegova pet godina starija djevojka Leonie June bacila se u potragu za ljudima koji joj trebaju u što kraće vrijeme. Naime, par je u ožujku dobio prvo dijete, kćer Navu, a mlada majka objavila je oglas na stranici na Instagramu koju prati 86.000 ljudi.

- Ovo je za moje Splićane. Tražim frizera, fotografe, manikere i pedikere, ljude koji rade pilates za djecu, pedijatra, najbolju trgovinu ili tržnicu s organskom hranom. Također bih voljela stiliste koji dolaze doma - napisala je Leonie June. Sudeći prema drugoj fotografiji, čini se kako se nogometaš i modna menadžerica sele. Pripremila je 25 kutija za selidbu i imat će što raditi uz malo dijete.

Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Leonie je na svijet donijela kći Navu u ožujku ove godine, a za Večernji list govorila je o svom porođaju. - Rodila sam na carski rez zato što je naša beba bila okrenuta na zadak, omotala joj se pupčana vrpca oko vrata. Bila sam primorana roditi na carski rez. Rodila sam u Njemačkoj zato što znam da su doktori ondje dobri, a i Leonova i moja obitelj živi u blizini. Bolnica u kojoj sam rodila je prve klase, a to mi je bilo najvažnije. Ondje sam odlučila roditi i zato što je položaj bebe, kao što sam već rekla, bio na zadak, a tu je i carski rez. Također, pupčana vrpca omotala joj se oko vrata. Zapravo, to i nije toliko ozbiljna stvar, ali ja ondje poznajem jezik, poznajem i bolnicu toliko godina. A i moja dobra prijateljica je babica u bolnici u kojoj sam rodila - istaknula je atraktivna plavuša koja je otkrila i to da je Leon bio uz nju na porodu.

FOTO Kate Middleton pokazala znakove oporavka! Trčala je i igrala se u blatu sa svojom djecom

- Bio je sa mnom i iskreno, ne bih mogla bez njega. On je moja stijena. Bila sam stvarno jako nervozna kada smo prvi put ušli u sobu na odjelu za carski rez. Bilo je bučno i ljudi su bili oko nas. Bila sam preplavljena emocijama pa sam briznula u plač prije nego smo uopće počeli s porodom. Leon mi je zaista dao tu potrebnu snagu i smirenost - kazala nam je te za kraj otkrila tko će u budućnosti biti straži roditelj.

- Dobro pitanje. Kladim se u to da ću ja možda biti malo stroža zato što imamo djevojčicu. Mislim kada malo odraste da će i Leon preuzeti tu stranu strogoće. Dečki našoj djevojčici neće biti dopušteni - zaključila je.

VIDEO Preminuo frontmen benda Riblja Čorba, Bora Đorđević