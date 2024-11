Diplomatkinja je još bolja u drugoj sezoni, ali Rivali su doista ugodno iznenađenje

Rivals, Disney+

Disneyju+ zapravo ide sasvim dobro, što znači da su opovrgnuli prognoze. I sad imamo “Rivale”, doista intrigantnu seriju napravljenu po istoimenoj knjizi Jilly Cooper napisanoj krajem 80-ih. Serija je dobila iznimno dobre ocjene i od publike i od kritike, no samo treba imati mali odmak jer se radi o britanskoj seriji gdje su emocije tamošnje publike obično dosta pristrane. No, “Rivali” su zaista dobra serija, klasik britanskog televizijskog režiranja, što se vidi odmah jer je broj likova doista velik. No, to priči o televiziji 80-ih, u kojoj ima neočekivano puno seksanja, smještenu fiktivnu grofoviju Rotshire ne smeta nimalo. Rivali su dva lika, Rupert Campbell-Black koji je predstavnik starog bogatstva i nepopravljivi ženskar koji je dogurao i do britanskog ministra sporta te lord Tony Baddingham, predstavnik novog novca koji je i vlasnik komercijalne televizije koja se bori za koncesiju. Ovdje seksanja ima puno, toliko da pomalo i zasjenjuje dobro razvijene interpersonalne odnose i stvarnu temu, a to je zlatno doba televizije. Ali serija jest za svaku preporuku.

Special Ops: Lioness 2, SkyShowtime

Izgleda da je serija najplodnijeg televizijskog autora danas tek u drugoj sezoni dosegla ono što je trebala biti na početku. Ne da je bila loša, no druga sezona puno je izravnija, dinamičnija, eksplozivnija i konkretnija. I dalje imamo špijunskih i pozadinskih političkih igara, ali tema su meksički narko karteli situacija s kojima izmiče kontroli pa šalju Joe i njezine dečke da situaciju riješe. Ako mogu, a ako ne, nitko im pomagati neće. Sheridan je održao žensku osovinu, Zoe Saldani i Nicole Kidman pridružuje se Josephina Carillo koju tumači Genesis Rodriguez. Morgan Freeman i Michael Kelly također su i dalje tu, a nama se serija nekako više dopada nego u prvoj sezoni, toliko da je to jedna od onih kod kojih jedva čekamo sljedeću epizodu. K tome, u seriji gledamo samog Taylora Sheridana koji se doista pripremio za ovakve akcijske spektakle u kojima se ovaj put nije štedjelo na efektima pucnjave, opasnim vožnjama, helikopterima i slično. Kažemo, sve je doista dinamično i borbeno, dugo nismo tako nešto vidjeli.

Diplomatkinja, Netflix

Nastavimo u sličnom tonu samo s ove strane politike. “Diplomatkinja”, sjećamo se, nije bila osobito dobro primljena nakon prvih par epizoda. Prozivali su seriju koja je bila bučno najavljivana kao neautentični prikaz diplomatskih aktivnosti i života. No, kad su ti komentari prošli, ispalo je kako je serija o privatnom i diplomatskom životu Kate Wyler, koju tumači Keri Russell, doista dobra da je bez problema zaslužila drugu sezonu. Nastavljamo, dakle, dalje, od strašne eksplozije s kraja prve sezone koja rastura i Katein život i njezino osoblje, a na pomoći joj je ipak muž Hal uslijed čega će se stvoriti nova veza. Ali, počinitelj nije neka strana sila, a nije da ih protiv Sjedinjenih Država i Velike Britanije nema preko nekoliko, nego je to netko unutar britanskog sustava sigurnosti. Moglo bi se sasvim lako dogoditi da i u ovoj seriji druga sezona bude bolja od prve, ima sve predispozicije, ali i da “Diplomatkinju” gledamo još par sezona. Takva su i vremena, tematika im je adekvatna, a tema čak i bezvremenska.