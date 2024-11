Dinamov heroj vješto skriva privatni život no priznaje da je sretno zaljubljen

Sandro Kulenović pravi je primjer da predanost i naporni rad uvijek donose rezultate. Baš kao pravi vojnik kluba Sandro je uoči utakmice četvrtog kola nogometne Lige prvaka protiv Slovana u Bratislavi rekao da bi više volio da Dinamo pobijedi nego da on zabije. Takve izjave samo su jedan od razloga Kulenovićevog statusa miljenika navijača, uz to što u prvih nekoliko mjeseci nove sezone predvodi listu strijelaca u Dinamovoj svlačionici. To je potvrdio i danas, u utakmici u kojoj je zabio pogodak za 3-1, a ubrzo i još jedan za 4-1 Plavih.

Često nenametljiv na terenu, popularni Kule isti je i u privatnom životu, čiji ljubavni dio skriva kao zmija noge. Ovog kolovoza u hrvatskim se medijima pojavila glasina o vezi Kulenovića i sportske novinarke Valentine Miletić. Međutim, oboje su takve pretpostavke ubrzo odbacili, Valentina u medijima preko svojih zastupnika, a Sandro je jednom prilikom putem priča na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa samozatajnom djevojkom kako bi joj čestitao važnu obljetnicu. Nešto kasnije Dinamovac je u intervjuu odlučio zapečatiti svoj ljubavni status.

GALERIJA: Dinamov Sandro Kulenović priznao da je zaljubljen: 'Ne voim pričati o privatnom životu, ali sretan sam'

- Ne volim puno pričati o privatnom životu, ali vam mogu priznati da sam zaljubljen i sretan - istaknuo je Sandro u nedavnom razgovoru za Gloriju, ne otkrivajući ime njegove bolje polovice. Inače, Sandro je nova zvijezda zagrebačkog kluba čiji su golovi na utakmici s azerbajdžanskim Qarabagom presudili da Dinamo opet dođe u društvo najboljih. Spomenuti portal piše kako je Sandro pristojan, ugodan i elokventan, a nogometom se bavi od svoje treće godine.

VEZANI ČLANCI:

Nogometom se ponajviše bavi zahvaljujući starijem bratu Tinu i ocu Alminu, inače bivše nogometašu iz Bihaća, a koji je svojevremeno nastupao za reprezentaciju BiH i trenutačno je trener omladinaca u NK Špansko. - Brat je igrao za nogometnu akademiju u Velikoj Mlaki pa sam išao svakodnevno s njim na treninge. Napucavao sam loptu sa strane, sve dok me nisu pozvali da im se pridružim. S četiri godine bio sam najmlađi na treningu, i od prvog dana za mene je lopta bila - svetinja. Tata i brat usadili su mi radne navike bez kojih ne možete uspjeti ni u jednom poslu, a kamoli u nogometu u kojem je konkurencija ogromna - prisjetio se Kulenović, između ostalog.

Poseban značaj u Sandrovom životu ima i mama Tajana koja je zbog sinova nogometaša napustila svoj posao kako bi se mogla posvetiti njihovim potrebama. - Mama živi za nogomet već 30 godina, prvo s tatom, onda i s nama. Dolazi na sve utakmice, koje proživljava vrlo stresno i emotivno. No, nije nogomet naša jedina zajednička tema, pričamo mi o svemu. Jako sam povezan i otvoren s roditeljima, usadili su mi važne životne lekcije i vrijednosti. Kada mi ide dobro, drže me na zemlji, a kada je loše, dižu me da ne potonem. Da nema njih, ne bih bio pola ovoga što sam danas. Sretan sam jer imam dobru i funkcionalnu obitelj - zahvalan je Sandro koji još uvijek živi s roditeljima.

VIDEO: Ispuštao vjetrove i dobio zlatni gumb, gledatelji šokirani: 'Sramota i sprdačina!'