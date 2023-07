Dean Dvornik emotivno se prisjetio što je bratu rekao nakon legendarnog nastupa u Splitu

Publika na Splitskom festivalu u subotu navečer prisjetila se bezvremenskih hitova Nenada Vilovića. Jedna od njegovih pjesama je i "Ništa kontra Splita" koju je legendarni Dino Dvornik pjevao na ovom festivalu 1995. godine i pobijedio je tada, a u subotu su je izveli Dean Dvornik, Krešo Bengalka i Roko Žunić. Dean se prisjetio što je rekao svom bratu kada je čuo "Ništa kontra Splita" u njegovoj izvedbi.

- Ja sam bio kad je on pjevao tu pismu i rekao sam mu 's ovim si sve pomeo', a on mene na to pita 'ma jeli? Nemoj me zezat'. Tako je i bilo - rekao je Dean u razgovoru za IN Magazin i priznao kako mu je bilo emotivno izvesti ovu pjesmu.

- Kako smo mi braća meni nije teško njegove pjesme pjevat, jer tu smo mi. Ja sam stariji brat, ali braća smo pa smo slični. Ali nije mi drago da ja večeras pjevam, ja bih više volio da on pjeva i da je tu - iskreno je rekao Dean.

Dean već neko vrijeme dio godine živi u Americi, a dio u Hrvatskoj, pa je tako u Split stigao svega tri dana prije nastupa.

- Ja sam ovdje tri mjeseca, pa tri tamo. Jedan sam period malo duže izbivao, izgubio sam zelenu kartu, sad sam je ponovno dobio, ne želim je više izgubiti - rekao je. U jednom intervju prije nekoliko godina ispričao je kako je u Ameriku prvi put otišao krajem 80-ih i otkrio je kojim poslom se bavi u Americi.

- U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja adresa je u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan i sad kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi Midwest freight express mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu - rekao je tada.

Ove godine je Deana Dvornika izdao pjesmu "Ja, moj pas i stari Jaguar". Dean se zbog posla susreće s mnogim opasnostima i uzbuđenjima na cesti pa ga je upravo posao vozača kamiona inspirirao da napiše pjesmu "Ja, moj pas i stari Jaguar" koju je objavio za Croatia Records.

