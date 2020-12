Britanski ministar kulture ne želi da Netflix gledatelje dovodi u zabludu

Četvrta sezone Netflixove serije “Kruna” izazvala je najviše reakcija dosad. Odnos princeze Diane i princa Charlesa u prvom je planu nove sezone, ali jednako tako su redatelji puno prostora posvetili tadašnjoj premijerki Margaret Thatcher i pokušali dočarati njezin odnos s kraljicom.

Kraljevska obitelj nije se službeno oglasila o seriji, ali britanski mediji prenose kako su negodovali i smatraju da je mnogo toga krivo prikazano te se prema njihovom mišljenju u javnosti na taj način stvara kriva slika o kraljevskoj obitelji. Na ovu temu oglasio se i britanski ministar kulture Oliver Dowden koji je od Netflixa zatražio da na početku svake epizode serije “Kruna” gledatelje upozori kako je riječ o fikciji. Smatra kako bi mlađi gledatelji u suprotnom mogli pomisliti da se radi o stvarnim događajima. Ministar je u intervjuu koji je dao za Mail on Sunday istaknuo kako je bez sumnje riječ o jako lijepo produciranom djelu fikcije, poput svih ostalih Netflixovih produkcija, i dodao je kako je njegovo mišljenje da Netflix prije emitiranja svake epizode trebala jasno istaknuti da je riječ o izmišljenim događajima.

– Strahujem da bi bez takvog upozorenja generacije gledatelja koje nisu živjele u vrijeme spomenutih događaja mogle zamijeniti fikciju za stvarnost i shvatiti je kao činjenice – kazao je Dowden. Rekao je kako će Netflixu i službeno uputiti dopis s ovom molbom. Neki su povjesničari kritizirali Dowdenov prijedlog smatrajući ga nepotrebnim, a neki od kritičara upozorili su kako su neke situacije poprilično krivo prikazane. To se odnosi pogotovo na odnos premijerke Thatcher i kraljice Elizabete. Kritičari kažu kako su sukobi dviju dama u seriji malo pretjerano prikazani te kako oni nisu bili baš u toj mjeri.

Ono u čemu se svi slažu jest to da je princ Charles najgore prošao u četvrtoj sezoni gdje se razotkriva njegova afera s Camillom Parker-Bowles koju su započeli dok je Charles još bio slobodan, a nastavili su je tijekom njegova braka s princezom Dianom. Princ Charles nije bio sretan kada je vidio kako su ga autori serije prikazali, prenijele su britanskim medijima njemu bliske osobe.



U četvrtoj sezoni prikazani su i problemi s mentalnim zdravljem kraljičine sestre, princeze Margaret te kraljičin odnos sa suprugom, princom Philipom i njihovom djecom. Kako i CNN piše, i ostatak članova kraljevske obitelji prikazuje se u ne baš laskavom svijetlu i u situacijama koje im nikako ne idu u prilog i zato ne čudi što su se uskomešali i ministarstvo kulture i kraljevska obitelj. S Netflixa ne reagiraju na prozivke, ali oni su već prije, pa i sam autor serije Peter Morgan, dali naglasiti kako se serija temelji na istinitim događajima. Ono u što nikako nema sumnje jest to da je riječ o jednoj od najuspješnijih serija iz Netflixove tvornice u čiju je scenografiju i kostimografiju uloženo puno novca i to se i vidi u finalnom proizvodu.