Mario Valentić radio sklekove u crkvi pa izbrisao video: 'I ja sam vjernik, žao mi je zbog svega'

Fitness trener Mario Valentić, kojeg trenutno gledamo u showu Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato', postao je meta oštrih kritika nakon što je na svom Facebook profilu objavio snimku na kojoj vježba u jednoj zagrebačkoj crkvi.

Na taj potez nagnale su ga mjere u borbi protiv pandemije koronavirusa zbog kojih su se zatvorili fitness centri. Bivši glumac koji je ulogu ostvario u nekad popularnoj seriji 'Zabranjena ljubav' time je htio poslati poruku kako bi mjere trebale biti unificirane, no njegovu poruku mnogi su protumačili krivo zbog čega je Valentić video na kraju izbrisao sa svog profila.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 21.05.2016., Karlovac - U sklopu manifestacije Proljetne promenade koje su bile u znaku sporta gradjani su mogli vjezbati s Marijem Valenticem. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

-Nedostajalo mi je malo mudrosti prije objavljivanja tog videa jer da sam bio mudriji ne bih ga objavio. Koristim priliku da se ispričam svim ljudima koji su na taj video gledali na način na koji nisam ja vidio i koje sam tim videom uvrijedio. To mi nije bila namjera ni najmanja. I sam sam vjernik i doista mi je žao. Ispričavam se svim ljudima koji su u tome vidjeli povredu sebe ili nečega što ih je povrijedilo - kazao nam je Valentić. Dodao je kako i dalje stoji kod toga da donesene mjere trebaju biti jednake za sve te da se treba dozvoliti rad svim fitness centrima i vježbalištima uz poštivanje mjera koje vrijede za okupljanja do 25 osoba na jednom mjestu.

- Stavit ću ovih dana jedan video isprike jer mi je stvarno žao i nisam očekivao takvo neshvaćanje moje poruke. U crkvu sam ušao mirno, prekrižio sam se kao i svaki put. Puno su gori komentari ljudi od mojih deset sklekova u crkvi nakon kojih sam izišao.Neki su ipak shvatili da je to bila kritika na mjere koje su donesene, no iznenadile su me reakcije onih koji su se ponijeli kao da sam šarao grafite po zidu - dodao je Valentić.