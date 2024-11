Božena oduševila večerom i osvojila maksimalnih 40 bodova: 'Atmosfera je nadmašila sva očekivanja'

Večerašnja domaćica Božena ugostila je Dianu, Natašu, Nevenku i Darija u svom domu u Varaždinu i za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova. Desert cheesecake u čaši, prigodno nazvan 'Čaše slasti', bio je prvi na redu za pripremu. Uz njega, Božena je pripremila i voćnu kupolu, koju priprema samo u svečanim prilikama jer ima dosta posla oko slaganja voća. Za predjelo je pripremala 'Tajanstveni trokut' - Božena je smjesu majoneze i krem sira podijelila na pet dijelova te u svaki dio dodala drugi nadjev kojim je premazivala šnite kruha naslagane jedne na druge i zatim dodala naribani sir i narezala na trokute.

'Jelo na finjaka' ostalo je za kraj - svinjski medaljoni omotani slaninom i posluženi s tijestom u umaku od brokule i vrhnja. „Očito ćemo jesti kao gospoda“, komentirao je Dario kad je vidio naslov glavnog jela. „Pretpostavljam da će se domaćica dobro snaći jer ima iskustva“, rekla je Nataša referirajući se na Boženino prethodno sudjelovanje u 'Večeri za 5', a Nevenka dodala: „Ma ona je sad već tata - mata!“ Božena je goste dočekala u dobrom raspoloženju i poslužila ih prigodnim aperitivima. „Osjećala sam se jako sretno kad su gosti stigli, nisam imala tremu“, rekla je domaćica, a tako se činila i gostima: „Božena je bila kakvu smo ju i očekivali - opuštena.“

'Tajanstveni trokut' stigao je pred goste i opravdao svoj naziv: „Predjelo mi je bilo stvarno tajanstveno. Izgleda kao torta, a zapravo je predjelo, to mi je već bilo prvo iznenađenje. Malo me vuklo na francusku salatu, malo je bilo nedefinirano, ali je bilo fino“, komentirala je domaćica. Već tijekom predjela počele su se pričati dvosmislene šale pa je za stolom uskoro zavladao smijeh i dobra zezancija. 'Jelo na finjaka' svidjelo se gostima. „Meso je bilo stvarno sočno i mekano“, rekao je Dario, a Nevenka dodala: „Brokulu obožavam i brokula u umaku od vrhnja - to mi je savršeno!“

Desert se također svidio gostima, iako nisu mogli puno pojesti jer su se najeli predjela i glavnog jela. „Atmosfera je definitivno bila smiješna, vesela i fantastična“, zadovoljan je bio Dario, kao i Nevenka: „Atmosfera je nadmašila sva moja očekivanja.“ Božena je gostima podijelila poklone, ukrase s motivom slona, a onda su došli Boženin prijatelj Ognjen i njegovi prijatelji koji su ekipi zapjevali i zasvirali.„Pjesma je bila super, ja sam uvijek za pjesmu i ples“, zadovoljno je komentirala Diana. Domaćica je osvojila maksimalan broj bodova. „Večera je danas bila genijalna, vidi se po ocjeni - nemam što drugo reći“, zaključila je Diana. Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.