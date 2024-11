FOTO Obitelj Rakitić ne može se zasititi prirodnih ljepota Hrvatske, sad su posjetili ovu poznatu lokaciju

Nogometaš Hajduka Ivan Rakitić svaki slobodan trenutak koristi za provod s obitelji. Tako je ovaj vikend u društvu supruge Raquel Mauri i njihove dvije kćerkice, Althee i Adare, posjetio Nacionalni park Krka. Sretna obitelj uživala je u prirodnom okruženju i popularnim slapovima, a zajedničke trenutke odlučili su ovjekovječiti s nekoliko fotografija. Odlično raspoloženim Rakitićima na izletu se pridružio i njihov psić.

- Nedjelja prekrasne prirode s obitelji. Čista magija - napisala je Andalužanka Raquel u opisu objave na Instagramu. U komentarima su uslijedili brojni komplimenti: - "Pa moja Raquel, ti si sve ljepša i ljepša", "Volimo te Raketa legendo naša", "Baš je lijepo što obilaziš Lijepu našu s obitelji", "Predivna obitelj", "Prirodni krajolik je prekrasan", "Otišo sad kad je jeftinija karta" - našalio se jedan pratitelj, a Rakitići su zahvalu "Hvala na posjeti" dobili i od službenog Instagram profila parka.

Izgleda da se Ivanu toliko svidjelo na slapovima Krke da je odlučio objaviti još nekoliko fotografija na kojima pozira sam. - Priroda + Obitelj = Ljubav - stavio je u vlastitoj objavi Rakitić i dodatno razniježio svoje pratitelje koji su oduševljeni njegovim izvedbama u dresu splitskih bilih.

Podsjetimo, Raquel i Ivan na društvenoj mreži Instagram pohvalili su se romantičnim fotografijama s luksuzne jahte. Ovaj bračni par pozirao je na palubi u opuštenom izdanju, a pao je čak i romantični poljubac koji su dokumentirali fotografijama podijeljenim na Instagramu. "Prava ljubav", "Samo ljubav, moj najdraži par", "Lijepa obitelj", "Prava ste ekipa", "Raketa najbolji", "Predivno", glasili su samo neki od mnoštva oduševljenih komentara njihovih pratitelja.

Ova obitelj uživa u Dalmaciji, a na fotografijama na kojima poziraju prikazuju da su se odlično snašli, s obzirom na to da živjeli u Španjolskoj. Inače, par je u braku 11 godina, a Raquel, koja je postala ljubimica torcidaša čim je došla u Split, često na Instagramu s pratiteljima dijeli detalje iz njihovog obiteljskog života. Par je to koji se upoznao 2011. godine, a riječ je o danu kada je Rakitić, kao 21-godišnjak, stigao u Sevillu iz Njemačke. No, morao se doista potruditi da osvoji Raquelino srce.

Otkako je Rakitić potpisao ugovor s Hajdukom, Andalužanka i bivši hrvatski nogometni reprezentativac sve su aktualniji u domaćim medijima. Njihov svaki korak se vješto prati, a na Instagramu nikada nisu bili aktivniji. Nedavno je ovaj bračni par, a koji ima dvije kćeri, objavio fotografije s izleta u Međugorju. Za ovaj su potez dobili i brojne pohvale, no bilo je onih kojima je zasmetala odjeća koju je nosila lijepa Španjolka. Ona se, naime, odjenula sukladno vrućinama pa je na sebi imala i zelenu majicu potpuno otvorenih leđa.

To je zasmetalo nekolicini pratitelja, a posebno jednom koji ju je otvoreno napao riječima: - Kako to puštaš ženu u crkvu? Golih leđa.- piše u komentaru koji je, možemo samo pretpostaviti bio upućen aktualnom veznjaku Hajduka koji je bio označen u objavi. No, Raquel je odmah reagirala i odgovorila pratitelju kako nije išla golih leđa u crkvu te ga ujedno zamolila da ne piše s takvom pretpostavkom.

