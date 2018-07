Bjelogrlić snima seriju: Romantična je to priča o prijateljstvu Srbina i Hrvata

Dragan Bjelogrlić radi na novom projektu koji je smislio prije nekoliko godina, a na njemu intenzivno radi zadnjih nekoliko mjeseci.

Glavna tema njegove nove serije su dva suigrača Srbin i Hrvat koji pokušavaju svoj klub podići iz pepela, piše Blic.

- U pitanju je romantična priča o ljubavi i o prijateljstvu, o časti i moralu. Priča o dvije generacije rođenih 60-ih i 70-ih i o generaciji rođenih 90-ih i s početka novoga vijeka. Priča je to o košarci, brendu po kojem je ova regija poznata u svijetu i priči o dva grada, Beogradu i Zagrebu. Nije ultimativna ideja bila da to moraju da budu Srbin i Hrvat. Bila je priča prije svega o dva čovjeka koji pokušavaju da okajati grijehe svoje prošlosti. Naknadno je postalo zanimljiva činjenica, pošto je košarka u pitanju, da to budu dva prijatelja koji su nekada igrali u istom klubu - priča Bjelogrlić i dodaje:

Onda mi je palo na pamet da kroz tu priču o prijateljstvu možemo da pričamo razne druge priče, o rastancima, ponovnim sastancima, upoznavanjima, o praštanju, prijateljstvu koje traje usprkos svemu. Tako te neke teme za koje mislim da smo svi na njih zaboravili. Mislim da se stalno bavimo nekim drugim stvarima. Ja se volim baviti nekim zaboravljenim vrijednostima. Trudio sam se da to radim kroz sve što sam do sada radio, eto tako i na ovom projektu - izjavio je Bjelogrlić za Blic.

U glumačkoj ekipi su glumci iz Hrvatske i Srbije, a na seriji surađuje i Saša Lošić Loša iz Plavog orkestra. Serija s prikazivanjem

starta u rujnu.