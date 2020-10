Bjelogrlić je 33 godine skrivao tu tajnu, a sada je otkrio istinu o intimnoj sceni s Brenom

Najveća balkanska folk-zvijezda Lepa Brena prije 33 godine snimila je film "Hajde da se volimo" u kojem je snimila intimnu scenu s Draganom Bjelogrlićem. Glumac i redatelj o toj je sceni govorio u dokumentarcu o Breni prikazanom na Prvoj TV. Kazao je kako poljubac uopće nisu htjeli simulirati.

– Budući da Brena nije imala glumačkog iskustva, rekao sam joj da sve radim realistično i da nema foliranja i kako taj poljubac moramo napraviti onako kako se to radi. Sjećam se da je redatelj Stanko Crnobrnja vikao: “Stop, stop, Breno, lakše malo.” Ozbiljno je shvatila tu ulogu jer je ozbiljan profesionalac i sve je radila sto posto, ali u film je ušla ona blaža verzija poljupca, koja nije bila prava – rekao je Dragan Bjelogrlić u dokumentarcu.

Foto: Instagram

Brenin suprug Slobodan Živojinović prisjetio se momenta kad još nije bio u vezi s pjevačicom.

– Sjećam se, dok sam još bio na početku karijere, događalo mi se da sanjam da sam s Brenom u vezi. Odlazili smo u jedan tada čuveni klub i naš zajednički prijatelj pokušavao nas je povezati. Tada nisam poznavao mnogo ljudi iz tog miljea osim Bate Živojinovića, koji je bio naš kućni prijatelj – pričao je Boba, dok je Brena otkrila kako je reagirala kad ga je ugledala prvi put.

– Primijetila sam ga dok smo snimali jednu scenu s Gidrom. Ušao je jedan vrlo visok i zgodan mladić, ali nismo stigli upoznati se.

Onda mi je moj prijatelj Perce kroz neki period pokazao srednju stranicu novina, gdje se on raširio na terenu i tako sam čula za njega – rekla je ona dodajući da se na premijeri filma u Domu Sindikata s Batom pojavio i Boba.

– Polako dođem do njega kroz masu i kao da ga znam cijeli život poljubim ga i zagrlim i kažem: “Pa dobro gdje si ti bio do sada”, a on kaže: “Tu sam.” Odmah smo se dogovorili da se vidimo nasamo u Novom Sadu. Sjećam se tog prvog susreta. Zatrčim se prema njemu i zamišljam kao u filmovima, sad ću mu skočiti u zagrljaj, pa će me podignuti i poljubiti. Kad sam mu prišla, skočila sam na njega, ali on me nije zadržao i pali smo. Kažem mu: “Pa mislila sam da ćeš da me držati i vrtjeti u krug, da će to za tebe to biti lako”, a on mi je odgovorio kako sam teška – s osmijehom je kazala Brena. Prema Bobinim riječima, to je bila ljubav na prvi pogled.