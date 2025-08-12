Bivši joj je napravio gnjusnu stvar, a najveća ljubav umrla joj je na rukama: Slavna glumica proživljavala je teške dane

Sandra Bullock (61) predstavlja jednu od najomiljenijih američkih glumica koja je svojim autentičnim nastupom, karizmatičnošću i izuzetnim glumačkim sposobnostima zadobila naklonost gledatelja širom planete. Njeni profesionalni počeci bili su skromni - gradila je karijeru kroz teatarske predstave i manje televizijske produkcije. Ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 1994. godine kada je ostvarila protagonisticu u hit akcijskom spektaklu 'Brzina'. Mediji su redovito pratili privatni život Sandre Bullock, pri čemu su posebnu pažnju posvećivali njezinim romantičnim odnosima i teškim iskustvima.

Glumica je imala više značajnih emotivnih veza, ali najveću medijsku pozornost privukao je njezin brak s motociklističkim entuzijastom i TV prezenterom Jesseom Jamesom. Bračne zavjete izmijenili su 2005. godine, međutim, njihov savez dramatično se okončao 2010. godine kada su javno otkrivene informacije o Jesseovim višestrukim prijevarama. Ovaj skandal rezultirao je prekidom europske promocijske turneje za Sandrin film 'The Blind Side'. James je u tom trenutku javno priznao svoju krivnju i obratio se glumici s isprikama.

''Ne bježim od svojih postupaka. Preuzimam punu odgovornost. Prevario sam svoju ženu. Pa što? Milijuni drugih muškaraca to rade'', komentiraoje bezobzirno . Ovakav razvoj događaja duboko je pogodio Sandru, koja je nakon toga kao samostalna majka posvojila sina Louisa.

Sljedeći emotivni poglavlje glumice Sandra Bullock obilježio je susret s modelom i fotografom Bryanom Randallom, s kojim je sklopila brak na početku 2021. godine. Njihov romantični put započeo je kada je Sandra, na savjet bliskih prijatelja, angažirala Bryana kao fotografa za sinovu rođendansku zabavu. Njen životni suputnik i velika ljubav Bryan Randall, s kojim je dijelila osam godina zajedništva, nedavno je izgubio bitku s ozbiljnom bolešću.

Randall je podlegao nakon trogodišnje borbe protiv amiotrofične lateralne skleroze. Ova degenerativna bolest u završnoj fazi zahvatila je njegov neurološki sustav, kralježničku moždinu i mozak, ali je unatoč teškoćama inzistirao na čuvanju privatnosti. Upravo zbog njihove odluke da se ne eksponiraju javno, mnogi su pogrešno zaključili da je par okončao vezu, što nije odgovaralo stvarnosti.