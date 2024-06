Baby Lasagna od Enisa Bešlagića primio važnu nagradu: 'Nasmijavao je mene i moju obitelj'

Glumac i komičar Enis Bešlagić (49) sinoć je u Opatiji održao svoju predstavu naziva 'Da sam ja neko'. Među prisutnima u gledalištu pojavio se i predstavnik Hrvatske na ovogodišnjoj Euroviziji Baby Lasagna. Bešlagić je iskoristio tu priliku da trenutno najpopularnijoj osobi u regiji uruči jedno vrijedno priznanje.

Naime, bosanskohercegovački glumac Purišiću je predao statuu 'Enisov najsmijeh', a najavio ga je sljedećim riječima: - Osoba koja ima ovo jedno srce, ono je za ljubav, koja ima ovaj osmijeh iz predstave 'Da sam ja neko', i ta osoba jest netko, ta je osoba Baby Lasagna - pozvao je Enis dobitnika na pozornicu.

Emotivni Lasagna zatim mu se zahvalio: - Hvala svima vama koji ste navijali i podržali me. Dobiti ovu nagradu velika je čast s obzirom na to da je cijelo moje djetinjstvo nasmijavao mene i moju obitelj. I spominje tu Šemsu, to je mene i mog brata toliko puta razveselilo. Tako da od nekoga tko je unio toliko sreće i ljubavi u naše domove dobiti nagradu je stvarno nešto posebno… - prisjetio se Marko djetinjstva i Bešlagićeve uloge portira Šemse koja je nasmijala mnoge gledatelje serije 'Naša mala klinika'.

Komičar je video predaje nagrade objavio na svom Instagram profilu, a u komentarima su se odmah javili oduševljeni fanovi: - "Dupla doza ljubavi na pozornici", "Divni, skromni Marko", "Bravo za Marka, sve pohvale. Svaka i tebi čast Enise", "Dvije toliko dobre osobe na pozornici, nešto najbolje" - nižu se pozitivne reakcije na omiljeni dvojac.

Inače, prije Marka ovu nagradu posljednji je dobio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Kroz predstavu 'Da sam ja neko' Enis opisuje svoj životni put, od odrastanja i onoga tko je želio biti pa sve do onoga tko je i što je danas.

Podsjetimo, Marko Purišić (28), poznatiji kao Baby Lasagna, u subotu je održao svoj prvi veliki koncert nakon nastupa na Euroviziji. Marko je u svom rodnom Umagu pred mnogobrojnom publikom nastupio na festivalu Sea Star. Više od 19 tisuća euforičnih posjetitelja plesalo je uz ritmove 'Rim Tim Tagi Dim' u umaškoj Laguni Stella Maris.

Glazbenik je u sklopu koncerta predstavio i nove pjesme, koje je snimio za debitantski album "Demons And Mosquitos". - Uzbuđen sam prije večerašnjeg nastupa na Sea Star festivalu u Umagu, jer u publici će ipak biti puno mojih susjeda i prijatelja, kazao je Purišić na konferenciji za medije prije nastupa.

Zanimljivo je da je na pozornici Sea Stara bio i prije šest godina, na prvom izdanju festivala, tada samo kao roadie na koncertu Prodigyja. - Tada nisam ni sanjao da ću šest godina kasnije biti headliner festivala. Pokušavam ne uspoređivati što je bilo prije i što je sada. To mi zvuči kao poziv na ego trip. Bilo mi je tada lijepo, večeras mi je također lijepo, rekao je Baby Lasagna.

- Jedva čekam da ljudi čuju i drugu stranu Baby Lasagne, jer se pjesme dosta razlikuju od "Rim Tim Tagi Dim", rekao je Marko, i najavio nove koncerte. Osim po Hrvatskoj nastupit će i u Poljskoj i Sloveniji, a otkrio je i veliku želju.

- Želja mi je nastupiti u pulskoj Areni, a mogu vam najaviti i da će se to ostvariti, znakovito je kazao Baby Lasagna. Baby Lasagna svjetsku je slavu stekao nastupom na ovogodišnjoj Euroviziji u švedskom Malmöu, gdje je s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' zauzeo za Hrvatsku povijesno drugo mjesto.

