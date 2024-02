ANKETA Svi parovi izrekli su sudbonosno 'da'. Koji vam je najdraži?

Nova sezona RTL-ovog showa "Brak na prvu" je iznjedrila šest novih bračnih parova koji su pred kamerama izgovorili svoje sudbonosno 'da'. Neki su kliknuli odmah na prvu i pred njima je svijetla budućnost, dok su se drugi razočarali na prvi pogled, a to su vidjeli i gledatelji. Nakon što smo ih sve upoznali i vidjeli njihove prve reakcije, vrijeme je i da vi izaberete svoje favorite, a u tekstu ispod možete vidjeti i pročitati detaljnije o njima.

Tina i Tiago prvi su uplovili u bračnu luku. Prvi dojmovi para su bili pozitivni, a nakon što su uplovili u bračnu luku Tina i Tiago odvojili su se sa strane kako bi popričali. "Prvi dan je bio bolji nego što sam očekivala! Super nam je bila energija, prvi klik nam je bio dobar“, rekla je Tina. Složili su se da su karakterno isti i da bi im to moglo stvarati probleme. Tinu je šokirala Tiagova izjava da je posljednju vezu završio prije tek mjesec dana, ali Tiago ju je uvjeravao kako mu je sada samo ona u fokusu. Nakon zabave, mladenci su se povukli u hotel. Tinu je zanimalo koliko ju je Tiago u kratkom vremenu uspio upoznati, a on joj je rekao da misli da je iskrena. Otkrila mu je da će mu dati priliku iako joj se nisu svidjeli neki njegovi komentari, no da želi da se poštuju. „Ne bojim se intime, ali želim je s pravim ljudima“, objasnila je Tina, a potom su se poljubili. Bio je to prvi poljubac u novoj sezoni.

Foto: RTL

Renata i Josip drugi su par koji se vjenčao. Renata se nadala opuštenom i nasmiješenom partneru jer bi joj to sve olakšalo, a došao ju je podržati njezin kum i poslovni partner koji smatra da je Renata spremna na ovu avanturu. Josip se radovao sudjelovanju u eksperimentu dok je njegova sestra, a ujedno i kuma, iznenađena njegovom odlukom što se prijavio u ovakav tip showa jer je ovo dosta izvan njegove zone komfora. „Dečko se čini simpa, ali i dominantan, osjetila sam tu energiju“, rekla je Renata kad ga je upoznala, a Josip dodao: „Ispunila je moja očekivanja kad je riječ o vanjštini. Dakako, valja Renatu upoznati.“ Svi su gosti bili uvjereni da se Renata svidjela Josipu, a ona je pohvalila njegove zavjete. „Jako smo zgodan par - kad je riječ o vanjštini, savršen jer mi, prije svega, odgovara visinom“, rekao je mladoženja.

Foto: RTL

Alen i Ana bili su idući na redu. Eksperti smatraju da je Ana draga i senzibilna te misle da joj treba snažan muškarac koji će joj biti oslonac i zbog toga su je spojili s Alenom jer vjeruje da će prepoznati njezinu unutarnju ljepotu. Ana je bila jako uzbuđena prije vjenčanja i malo je zaplakala dok ju je kuma bodrila. Alen je došao nervozan pred matičarku, a dok je hodala prema njemu, Ana je primijetila da je visok i crn, što joj se svidjelo. „Vjerujem da je ovo početak lijepe ljubavne priče“, rekao je Alen, a Ana dodala: „Nemam visoko postavljenu letvicu za ljubav. Dan po dan pa ćemo vidjeti. Prvo da se upoznamo pa kako bude.“ Kad je ugledao Anu, Alen je doživio šok jer nije očekivao takav profil djevojke s obzirom na ono što je rekao stručnjacima. „Uvijek nešto zamišljamo, a drugo nam se ostvari“, komentirao je, a Ana je primijetila da je nervozan te ju je razočaralo što nije preuzeo nikakvu inicijativu. „Moramo vidjeti što će se dogoditi zato što ne bih naglio s nekakvim komentarima jer uvijek kad kažem nešto unaprijed, pokaže se suprotno“, rekao je Alen dok je Anin prvi dojam bio odličan i bila je zadovoljna.

Foto: RTL

Filip i Tamara par su koji je ove sezone podigao najviše prašine. Filip je došao pred matičara opušten, govoreći da nema očekivanja. Tamaru je dopratio otac, a kad se Filip okrenuo, po njegovu izrazu lica moglo se odmah vidjeti što misli. „Ništa“, rekao je i nastavio: „Nije to tip cure s kojim bi pokrenuo priču ili imao nešto. Ne vjerujem da će biti nešto od toga.“ S druge strane, Tamara je bila ugodno iznenađena Filipovom pojavom. „Tu neće biti apsolutno ničega. Filip kao da je došao ovo odraditi, a ne ženiti se“, zaključio je mladoženjin kum. Filip je otišao popričati s producenticom i rekao: „Nije to moj tip cure. Pa ne bih mogao nikad biti s takvom curom! Zubi su mi najbitniji, znači, ne mogu vidjeti žute zube. Tetovaža, ovakva… Ne bih je baki doveo nikad.“ Filipovi prijatelji također su komentirali da Tamara nema šanse kod njega dok je on objašnjavao da uvijek može imati nekog sa strane, ali radije bi do smrti bio sam nego s bilo kim.

Lovre i Klara svidjeli su se jedno drugom na prvi pogled. Mladenka je došla pred matičara, a mladoženja nije skidao osmijeh s lica. „Primijetila sam, sviđa mi se“, rekla je Klara, a Lovre nastavio: „Najviše mi se svidjelo što je u jednu ruku sramežljiva, a u drugu se vidi da ima vatre u njoj, to je simpatično.“ Lovre nije mogao sakriti oduševljenje pa je rekao: „Mislim da sam našao srodnu dušu i da će to dobro funkcionirati, barem ova dva mjeseca.“ Poslije je Lovre rekao Klari da nije želio Dalmatinku jer su lajave i umišljene, a ona se samo nasmijala i rekla da se nada da će moći izaći na kraj s njom.

Foto: RTL

Kao posljednji par vidjeli smo Antona i Nikolinu. Antonova prva reakcija o Nikolini je jako pozitivna, ali moraju se bolje upoznati, a i gosti su bili optimistični i misle da bi mogli biti odličan par. „Rekle su mi sve moje cure da sam mu se svidjela i da me upija“, rekla je Nikolina. Na fotografiranju su bili dosta opušteni, a Nikolinu je oduševilo njegovo traženje pravog pristupa prema njoj. Nakon vjenčanja Anton je putem videopoziva nazvao roditelje da se Nikolina upozna s njima. Nikolinu je oduševio spontanošću jer oni nisu znali da će ih nazvati pa je sve djelovalo još opuštenije. „Bio sam sretan i uzbuđen, želio sam da vide kako je lijepa i lijepo govori i bilo mi je drago što su to vidjeli“, rekao je mladoženja i na kraju su se dogovorili da će spavati u istom krevetu.

Foto: RTL

