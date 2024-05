Renata podržava Alana iako je rekla da se više neće petljati u tuđe odnose: 'Ispričala sam se Danijeli'

Alan je na to komentirao Renati da će on na kraju ispasti loš dečko, ali čak mu se to sviđa jer mu se drugi smiju kad kaže da je dobar dečko. Renata ga je savjetovala da se uopće ne zamara time tko će što misliti, nego da bude ono što je, a stručnjaci su rekli: "Opet mu je dala jednu vrstu podrške, možda čak i komplimenta."