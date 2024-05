Nika Antolos spomenula svoje gay prijateljice: 'Puno njih su vjernici, nose prevelika srca...'

Pjevačica grupe Feminnem i voditeljica Happy FM-a Nika Antolos s kolegicom i prijateljicom Pamelom Ramljak posjetila je Španjolsku, a sa svojim su pratiteljima na društvenim mrežama dijelile neke lijepe trenutke s putovanja. Uz jednu fotografiju Nika je odlučila podijeliti svoje dojmove iz Španjolske i osvrnula se na svoje LGBTQ+ prijatelje.

"Cijeli život imam prijatelje i poznanike koji su gay. I uvijek su znali i znaju, koliko ih ljubim... Toliko mojih prijateljica koje imaju cure, u prsima nose prevelika srca za ovaj svijet. Puno njih su vjernici. Nedavno sam se vratila iz Španjolske, konkretno iz, kako kažu, ‘Gay grada‘ i gay hotela. Sve muškarci, sem dvije transrodne žene. Bilo mi je divno, jer je bilo divnih ljudi. Molila sam kao što molim i doma, nitko mi nije napadao vjeru, nit’ ja ikog iz bilo kojeg razloga. Moji prijatelji oduvijek su znali s čime konkretno se ne slažem po vjeri. Istina je uvijek bila dio naših odnosa. Ali isto tako da svoj bih život dala za bilo koga od njih da zatreba u sekundi. Toliko", napisala je Nika pa dodala:

"A sad, osvrnimo se na ono čega svi se hvataju, Bambie. Mlada cura, očito ranjena, razočarana i iznevjerena nekim. Što i sama je navela. A bol, često pretvori se u ljutnju i frustraciju te preraste u mržnju. Tako rodi se tama. Bambi mi ne ‘smeta‘, dapače, žao mi je užasno da netko joj je svojim prljavim umom i rukama zaprljao mladost i tako krivo predstavio Boga... Pa ljudi zamrze Krista, zbog loših ljudi... Kao za zamrziš kavu, zbog lošeg konobara... Meni smeta nagon da oponašaš dio obreda egzorcizma moje vjere, ali naopako ili pak nosiš, ‘krunu od trnja‘ u ime podsmjehivanja mome Bogu. Tu ‘toleranciju‘ koju traže ne razumijem. Jer upravo taj ‘nagon‘ ono je sto hrani se njenom ‘tamom‘. Nije do nje, već do ‘toga‘. A ‘to‘ je ono što smeta. Svakom vjerniku u Krista. Već samo puno puta rekla, no ne bojim se ponavljanja jer jest - ja vjerujem i znam da Isus je Bog, koliko god to svijetu možda smetalo, ja protiv istine ne mogu... I ne brkajte. Jer ne borimo se protiv krvi i mesa. Naprotiv. Ljubav nam je naređena... Ali istina također. Sve je Isus već rekao, a ja ću samo ponoviti: Lk 21,12-19 Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. I bi tako", napisala je.

VEZANI ČLANCI:

Njezine kolegice iz grupe Feminnem Pamela Ramljak i Neda Parmać podržale su je u komentarima ispod objave s emotikonima srca. - "Apsolutno se slažem s vama", "Predivno napisano", "Nikice draga, baš si obrazložila onako kako treba svatko tko želi i može razumjeti", pisali su pratitelji u komentarima.

FOTO Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Obožavatelji dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

Podsjetimo, pjevačica je inače vjernica, te često svoje statuse posvećuje vjeri i Bogu. Nedavno je tako napisala znakovit status u kojem je opisala kada se osjeća najbliže Kristu. - I uvijek kad je teško, najlakše mi... Zvuci toliko glupo, naivno, neshvatljivo, kontradiktorno (svijetu). Ali tad sam Kristu najbliže... I kao da drži mi srce u dlanovima, onda kad se lomi. Ne ,,gleda s oblaka” uz ,,jesam ti rekao”. Nego nosi me uz ,,Ovdje Sam..proći će..a kad prođe, uvidjet’ ćeš zašto moralo je biti..”. Patnja ima prezime, ono je čistoća.. U njoj sudjelujemo u Božjoj pomoći čovjeku.. Tko razumije-shvatit’ će.... Kad Padre Pio je rekao: “Živi pod brižnim i budnim okom Božjeg pastira i proći ćeš “pašnjacima zla” neozlijeđen” znam sto je mislio. Svijet možda vidi ozlijede, ali ono ,,ja” nikad dotaknuto... Ali zaista.. Ne bojte se, nego ovako kao i ja nabacite lijepu haljinu, osmjeh i tvrdoglavo zahvalni budite. Poslušnost , ne emocija.. Pa kome ludi, kome ljudi... - napisala je.

VIDEO: Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić zahvalio Baby Lasagni na donaciji