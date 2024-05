Poznato koliko će Švicarsku koštati organiziranje Eurovizije. Zasad su dva grada u utrci za domaćine

Iako je pobjeda Nema na ovogodišnjem Eurosongu u Malmo-u donijela Švicarskoj prestiž, ali ih i napunila osjećajem ponosa zbog glazbenog uspjeha, državi bi mogla predstavljati i financijski problem. Naime, Švicarska se prethodne godine suočila sa slabašnijim gospodarskim rastom nego inače, zbog čega su vlasti htjele smanjiti troškove države što je više moguće, a smanjenje se odnosi i na javnu televiziju. No, kao država pobjednica, ima čast organizirati Eurosong 2025 što predstavlja problem švicarskoj javnoj radioteleviziji SRG pa se čini da tu ipak neće moći biti prostor za uštedu. Pretpostavlja se da će troškovi organiziranja minimalno iznositi između 10 i 20 milijuna eura, rekli su ovih dana iz Ženevske europske radiodifuzne unije za švicarske novine Tagesanzeiger.Poznato je da su ukupni troškovi organizacije jednog od najvećih glazbenih showova na svijetu ipak puno veći. Naime, jasno je da je Eurosong kroz godine prerastao i u svojevrsni sajam najbolje televizijske produkcije i tehnoloških dostignuća, a takve stvari su uvijek skupe. Dakako, rijetko tko sumnja da Švicarska neće pokriti sve troškove i organizirati još jedan vrhunski show, no država će mjesta za uštedu morati potražiti na druge načine.



Trenutačno, neslužbeno se saznaje, SRG razmatra koji je grad najpogodniji za održavanje Eurosonga sljedeće godine. Iako je glasnogovornik malog grada Biela, rodnog grada ovogodišnjeg pobjednika Nema, pozdravio ideju da se natjecanje održi tamo, šanse su male. Spomenut je i Bern, glavni grad Švicarske, međutim čak i njemu nedostaje infrastruktura potrebna za prihvat tako velikog TV događaja. Uži izbor je pao na Palexpo u Ženevi i Basel, Hallenstadion u Zürichu. Vlasti spomenutih gradova prihvatili bi odgovornost te su potvrdili da su u kontaktu sa SRG-om povodom preliminarnih razgovora.

Pretpostavlja se da će Švicarska odabrati najjeftiniju opciju s obzirom na financijske planove. No, proračunu za organiziranje doprinose i zemlje koje sudjeluju na Euroviziji, kao i sponzori te prodaja ulaznica. A osim toga, često se pokaže da je Eurovizija ekonomski isplativa za grad u kojem se održava.

Prošlogodišnje natjecanje ugostila je Velika Britanija u Liverpoolu kada je izašla u susret pobjednici Ukrajini, a troškovi su iznosili 35 milijuna eura. Glavninu je troškova snosio BBC, između osam i 16 milijuna funti, dok je britanska vlada pomogla s devet milijuna funti. Karte za liverpoolski finalni show planule su u samo 36 minuta. U Liverpoolu tih dana vladala je golema potražnja za smještajem, zbog čega su cijene skočile za 380 posto u hotelima i ponudi Airbnba.

Drugi primjer je nešto raniji, riječ je o Rotterdamu. Zanimljivo, organizacija tamo održanog finala stajala je 19 milijuna eura, a to je nekoliko milijuna manje od planiranih 22,7 milijuna. No govorimo o pandemijskoj godini kada je otkazan niz događaja zbog kojih je organizacija stajala manje. Grad Rotterdam zaradio je 2,8 milijuna eura, najviše od hotelskog smještaja.



Nadalje, organizacija finala u Tel Avivu 2019. stajala je oko 29 milijuna eura, što je potvrdio i tadašnji ministar financija Moshe Kahlon.

Ono u Lisabonu stajalo je 23 milijuna, ali to je superskupo za Stockholm koji je 2016. uspio sve organizirati za 14 milijuna.

Samo, portugalska nacionalna televizija RTP izgubila je na organizaciji četiri milijuna eura jer su podbacili prihodi od prodaje karata, oglašavanja i sponzorstava. Rekorderi su Beč koji je uspio prebaciti čak 35 milijuna 2015. te Kopenhagen koji je došao do čak 44,865 milijuna, četiri puta više od planiranog budžeta.

Najskuplji je bio Baku, gdje se potrošilo 60 milijuna eura 2014., mislilo se do tada da je 33 milijuna, koliko je potrošeno za Moskvu 2009., suludo.

U svakom slučaju, druga strana pobjede za sobom nosi i niz izazova za koje smo sigurni kako će ih Švicarci uspješno riješiti.

