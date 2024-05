Provjerite svoje znanje! Miranu je glavobolju zadalo jedno sportsko pitanje. Biste li znali odgovor?

Prvi ovotjedni natjecatelj kviza ''Joker'', Miran Buljan (65), diplomirani inženjer elektrotehnike iz Splita, kući je otišao s 500 eura, iako se gotovo do samoga kraja samouvjereno probijao kroz 12 postavljenih pitanja na putu do glavne nagrade od 15.000 eura. Na posljednjem pitanju bio je na 1.000 eura, no odustao je kazavši ''teška srca odustajem''. Za koju državu je Charles Jewtrew osvojio prvu zlatnu medalju na ZOI 1924. godine u Chamonixu? A) Njemačka B) Velika Britanija C) SAD D) Nizozemska glasilo je posljednje pitanje, a da je odgovarao odabrao bi krivo, D) Nizozemska, dok je točan odgovor bio C) SAD.

Miran je prvi joker iskoristio tek na šestom pitanju, a do tada je svojim znanjem impresionirao i Franu i Katarinu. Naime, prvi put se dogodilo da je natjecatelj u ''Jokeru'' točno odgovorio na postavljeno pitanje, a da prije toga nisu još bili otkriveni ponuđeni odgovori. Tko je od ovih slavnih osoba izgubio ruku u pomorskoj bitci kod Lepanta? A) Cervantes B) Lord Byron C) Machiavelli D) Lord Nelson Miran je odmah, i prije nego su se pojavili ponuđeni odgovori znao da se radi o Cervantesu.

Međutim, već sljedeće pitanje zadalo mu je glavobolje te je na njega potrošio čak tri jokera. Velika biciklistička utrka Tour de France, 2023. imala je start u kojoj državi? A) Švicarskoj B) Francuskoj C) Španjolskoj D) Luksemburgu Točan odgovor C) Španjolskoj omogućio mu je da se na ljestvici popne na 15.000 eura.

Samo dva netočna pitanja, i nedostatak jokera, srušili su mu rezervirani iznos. Kroz koliko država prolazi ekvator ako računamo i kopno i teritorijalne vode? A) 10 B) 6 C) 21 D) 13 Miran je bio uvjeren da se radi o odgovoru A, a zapravo je točan bio D) 13.

