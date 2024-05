Nova drama u showu! Renata napala Josipa jer brani Danijelu: 'To je bilo nepotrebno'

Alan je odlučio Danijelu izvesti na spoj u namjeri da izgladi nesuglasice nastale na izletu dok i ostali parovi još uvijek prepričavaju što se sve dogodilo u Slavoniji...

Mislim da bismo trebali izaći, malo prošetati, nešto pojesti... Neko opuštanje da vratimo neku mirnoću u nama, imam neke planove", rekao je Alan, no Danijela nije bila impresionirana tom idejom. Što se tiče Alanovih promjena ponašanja i raspoloženja, ponekad sam u redu s tim, kao, to je Alan, ali ponekad me baš uspije iznenaditi. Ponekad imam osjećaj kao da on nije bio u svim epizodama", objasnila je. Alan se još jednom ispričavao za svoje ponašanje i ako ju je uvrijedio, ali i prebacio krivnju na nju jer tvrdi: Vadiš najgore iz mene." Danijela nije bila raspoložena slušati jednu te istu priču jer se Alan neprestano ispričava za iste stvari koje ne mijenja u svom ponašanju pa je rekla: Osjećam se umorno, ne da mi se više ovo. Konstantno se vraćam u situaciju u koju je u životu ne bih nikad vratila. Osjećam se kao nekakav mazohist koji se vraća po još." No Alan se samo upetljavao u svoje priče i kako treba biti normalna kao Renata koja ga razumije te joj naglasio: Možda se trebaš ugledati na nju."

VEZANI ČLANCI:

Renata i Josip nastavljaju raspravu o Alanu, odnosno, je li Alan uvrijedio Danijelu izjavama o celulitu, kao što misli Josip, ili je samo iznio činjenice, kao što tvrdi Renata. Razumijem što braniš, ali ono jučer je bilo nepotrebno", rekla je Renata dok je Josip ponavljao da je tako reagirao jer je Alan vrijeđao Danijelu, no ona mu uporno govori da to nije bilo vrijeđanje.

FOTO Pogledajte kakav su doček pripremili Švicarci! Nema su dočekali u zračnoj luci

U posljednje vrijeme vidim da su Danijela i moj muž prisniji, druže se, odgovaraju jedno drugome, vjerojatno je zato bi malo osjetljiviji na tu temu celulita pa je išao nju obraniti. Lijepo je što ju je obranio, ali ne znam točno od čega?" komentirala je Renata.

Večeras je posljednja zajednička večera ove sezone, a hoće li proteći u zabavnoj atmosferi - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.

VIDEO Horvat: Pjesma Nema glorificira njegov nebinarni stav i ideološke priče oko toga