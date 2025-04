ANKETA Koji vam je bio najbolji film u kojem je glumio Val Kilmer?

Holivudski glumac Val Kilmer umro je u utorak u dobi od 65 godina. Kilmer, koji se proslavio ulogom Toma "Icemana" Kazanskog uz Toma Cruisea u mega-hitu Top Gun iz 1986. godine umro je od upale pluća u Los Angelesu, rekla je njegova kći, glumica Mercedes Kilmer, za The New York Times. Val je odigrao brojne uloge u legendarnim filmovima. Mnogi ga najviše pamte po filmu Top Gun, dok se drugi sjećaju kako je briljantno utjelovio Jima Morrisona u Filmu The Doors. Koja vam je njegova uloga bila najdraža, otkrijte nam u anketi.