Anamarija iz 'Ljubav je na selu' progovorila o teškim trenucima: 'Bila sam ljuta i iskalila se na Darku'

Farmer Darko posljednjih se dana zbližio s Milenom u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu', a još jedna njegova kandidatkinja, Anamarija, osvrnula se na svoje romantično putovanje s natjecateljem, njihov odnos i kemiju koja se pojavila između Darka i Milene. Pritom je otkrila privatnu tragediju s kojom se nosila u tom periodu.

- Nakon boravka kod Darka prošlo je dva mjeseca i išli smo na putovanje. Ja sam u tih dva mjeseca doznala da mi mama ima karcinom, on je to znao. Zato sam se tako ponašala, bila sam ljuta na cijeli svijet - priznala je Anamarija u razgovoru za RTL.hr, a zatim kazala kako se to odrazilo na odnos s Darkom: - Svu agoniju koju sam prolazila, iskalila sam na njemu. Zahvaljujem mu se na strpljenju i putovanju. Nisam ga htjela iznevjeriti jer sam pristala na putovanje s njim - rekla je.

Loše zdravstveno stanje majke prevagnulo je da Anamarija i Darko krenu suprotnim putevima: - Nisam više sebi bila bitna. Bila mi je važna majka. Odustala sam od naše romantične priče. Puno smo razgovarali i jednostavno nismo jedno za drugo - tvrdi Anamarija, koja je svjesna da se Darko nije dobro nosio s njenom odlukom:

- Nije htio ići u Višnjan nakon promjene našeg odnosa. Nagovorila sam ga, rekla mu da će možda upoznati nekog i nešto će se roditi. Možda se zagledaš u nekoga. To se i dogodilo. Drago mi je da je našao nekoga - ističe natjecateljica.

Kako kaže, ljudi bi trebali biti realniji oko ljubavnih odnosa: - Sve se brzo odigrava. Što je danas dobro za mene, ne znači što će biti sutra. Ne postoji nitko idealan, važni su kompromisi - naglašava Anamarija. Nesuđenom partneru i Mileni poručuje ovo: - Drago mi je što se Darko počeo zbližavati s Milenom. Ne poznajem je, čini mi se elokventna, ne mogu suditi niti ništa konkretno reći. Drago mi je zbog njega što je sretan. Nadam se da će je bolje upoznati i da će se roditi ljubav - priznaje.

Progovorila je i o farmeru Ivi kojem je u showu poručila da se ne bi trebao toliko truditi oko veze s Milenom nego se to dogodi ako je ono pravo: - Ne radi se o Ivi nego o svim ljudima. Ako ti je stalo do nekog, a tebe ta osoba ne želi, onda je pustiš i budeš sretan zbog te osobe. Budeš podrška. Meni je stalo do Darka kao prijatelja i želim mu zato sve najbolje - zaključila je razgovor Anamarija.

