Ana Sasso otkrila zašto je bacila grudnjak na koncertu Novih fosila i čija je to bila ideja

Bivšu miss Jugoslavije Anu Sasso (59) mnogi pamte po provokativnoj reklami za jedno piće. Nedavno se pojavila na koncertu Novih fosila u Zagrebu. Stari hitovi dobro su rasplesali publiku, a posebno Anu Sasso koja je u jednom trenutku na pozornicu bacila grudnjak. Ana se rijetko pojavljuje u javnosti, a nakon uspješne karijere mir i sreću je pronašla sa splitskim kirurgom Hrvojem Tomasovićem s kojim živi u Samoboru.

-Ideja bacanja grudnjaka bila je od moje prijateljice. Marinko je dan prije na presici kroz šalu rekao da mu djevojke na binu nisu bacale grudnjake jer Novi fosili nisu rock- bend. Htjela sam nasmijati Marinka i oduševiti ga, nije mi cilj bio skrenuti pažnju na sebe već ga uveseliti- ispričala je Ana za Avaz.

Osvrnula se i na razbolje kada je okrunjena za Miss Jugoslavije kada je imala smo 19 godina. Kako kaže, titula je to koja ima svoje prednosti i mane, no bilo je to jedno divno iskustvo.

-Ljepota je mač s dvije oštrice. Nosila sam se s tim jer sam oduvijek bila mentalno jaka no nije uvijek bilo lako. Ljudi su me komentirali u negativnom kontekstu, no nisam bila ljuta nego povrijeđena- kazala je bivša misica, a osvrnula se i na tajnu svog izgleda.

-Redovito vježbam i jedem normalno, no kad pretjeram potrudim se što prije vratiti u normalu. Još jedna stvar koja je bitna je biti sretan u životu. Volim biti u društvu sretnih i pozitivnih ljudi. Osobno mislim da je sve stvar duha i srca- zaključila je Sasso.

Podsjetimo, Ana je nedavno otkrila kako uživa u kućanskim poslovima te za sebe kaže da je kućanica s Beverly Hillsa, a neizmjerno uživa u kuhanju za supruga i oca s kojim je jako povezana.

Inače, Ana je iznenadila kada je prošle godine otkrila da se udala za uspješnog kirurga u tajnosti.

-Mi smo kao gospodin i gospođa Smith. Uspjeli smo to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe. Što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir- otkrila je Sasso koja je Hrvoja upoznala u bolnici pa joj je tako jedan nesretni pregled donio veliku sreću, a ranije je bila u braku s Igorom Franceschijem i Nenadom Bareom Teklićem.

