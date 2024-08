Alen Vitasović jedva suspregnuo suze pa priznao: 'Najveći umjetnici u tuzi su napravili najveća djela'

Nakon ozbiljnih problema sa zdravljem krajem prošle godine, glazbenik Alen Vitasović vratio se nastupima te je prošlog vikenda pjevao na 27. festivalu Dalmatinske šansone Šibenik. Naime, on je iz Istre na šibensku pozornicu stigao kako bi premijerno izveo pjesmu 'Miruj', tijekom čije je izvedbe bio emotivan i djelovao kao na rubu suza. Prisutna publika prepoznala je taj trenutak i Vitasovića nagradila velikim pljeskom, a on se kasnije osvrnuo na svoju izvedbu najnovije numere.

- Jedna fina balada koja u ovom trenutku ide uz moje emocije koje proživljavam ovih dana. Ne bih sad tu tajnu otkrio. Ima malo tuge u svoj toj priči, ali zna se da su najveći umjetnici u tuzi napravili najveća djela - samozatajno je izjavio Alen za kamere In Magazina. Na kraju je potvrdio da se u pjesmu cijeli unio, pri čemu nije konkretizirao imaju li emocije veze s turbulentom privatnom situacijom kroz koju je prolazio prije nekoliko mjeseci.

Podsjetimo, Puljanin je u studenom prošle godine uslijed lošeg zdravstvenog stanja bio prisiljen otkazati koncert kojim bi proslavio 30 godina karijere. Riječ je o problemima s unutarnjim organima, točnije jetrom, zbog konzumacije alkohola. S obzirom da je u jednom trenutku bio u životnoj opasnosti, pravo je čudo što niti godinu dana kasnije radi punom parom, a sada je povodom izlaska spomenute pjesme progovorio o najmračnijem periodu života.

- Stvarno prošle godine je bio jedan kritičan moment kad sam vidio baš smrt. Vidio sam kao da odlazim i onda sam rekao, sam sebi neću i onda sam se digao. Doslovno! I poslije toga sam se promijenio da uživam u svakoj sekundi svoga života - izjavio je Alen u razgovoru za IN magazin. Tada ga je spasila supruga Eleonora koja je brzo pozvala hitnu. Vitasović je na intenzivnoj njezi proveo 20 dana a, kako kaže, doktori su izrazili čuđenje kako je uopće uspio preživjeti.

Inače, istarski pjevač je prošle godine u intervjuu za Večernji otkrio detalje zdravstvene kalvarije: - bio sam dobro, ali mi je odjedanput bilo jako zlo, povratio sam valjda dvije litre krvi. Naime, zadebljale su mi i onda i pukle arterije u grlu. Krv je tekla u želudac i tamo zakuhala, bilo mi je strašno loše. Supruga je zvala hitnu pomoć i doktorica je rekla da ću teško preživjeti do bolnice. No, ne znaju oni kakav sam ja igrač. U bolnici su mi stavili infuzije i nakon dva sam dana došao k sebi. Pitali su me kako se zovem i još nekoliko pitanja i shvatili da sam se izvukao. Tri dana nisam ništa jeo niti pio da se to grlo sanira - kazao je Vitasović.

