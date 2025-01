Albina Grčić otkrila: 'Vjera je važan aspekt mog života, u crkvi sam od malih nogu'

Pjevačica Albina Grčić u subotu je bila gošća na vjerskom koncertu Alana Hržice u Splitu. Splitska pjevačica naglasila je koliko joj je vjera važna u životu.

''Ja sam iskreno u crkvi od malih nogu, jednostavno sam tako odrasla i to su vrijednosti koje ja njegujem u svom životu i za mene je vjera bitan aspekt moga života. Dugo sam pjevala u bendu u crkvi, a sad sam se odlučila priključiti Vis Veritasu, oni djeluju na području Splita i glazbeno i duhovno i karitativno, prava mala zajednica predivnih mladih ljudi i drago mi je da taj talent koji mi je Bog dao mogu iskoristiti za nešto lijepo'', rekla je Albina za InMagazin.

Osim Albine, svom prijatelju i kolegi Hržici, na pozornici se pridružila i pjevačica Nina Badrić koja je kao gošća iznenađenja otpjevala "Dubine" i "Naš Bog je velik". "Zato što nismo mi tu zbog nas, u prvom planu je Isus, ovo je večer slavljenja. Tu su svi ljudi ja sam sigurna došli sa svojim potrebama kao i ja. Svatko od nas ima svoje potrebe i kako se kaže - Bogu je sve moguće, i kad slomljen čovjek dođe tu ozdravi i negdje dobije nadu", kazala je Badrić. Za Ninu i Alana vjera je, kažu, pokretač svega. 'Čini se kako će Alanovi sinovi Leon i David slijediti očev glazbeni put. S gitarama u rukama bili su dio ove nezaboravne večeri.

''Oni su raspjevani od jutra, od 7 ujutro, oni su nas probudili. U akciji su ovdje su sa svojim gitarama u majicama srce Isusovo i čekaju koncert. Što je rekao jedan moj prijatelj njima je to već tako normalno i prirodno i ja sam zaista sretan i ponosan da oni žive ovo što živim i ja'', govori Alan. Za mnoge vjernike bila je ovo prilika za duhovnu obnovu kroz glazbu i molitvu.

''To je zapravo i jedna nadnaravna stvarnost jer kada ulazimo u to slavljenje u pjesmu kroz molitvu onako u duhu kako mi to kažemo, onda se to osjeća i srce se oslobađa za ljubav. Ljudi svi ovdje pjevaju, ovdje nitko ne sjedi ljudi su na nogama i ljudi slave Boga, a bend je ovdje i ja da ih uvedemo i da damo samo prve taktove'', kaže Alan Hržica.

Podsjetimo, kultna dvorana bila je puna do posljednjeg mjesta a okupljeni, koji su došli iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, radosno su se u pjevanju pridružili izvođačima od prve izvedbe MZ Sveti Ivan od Križa "Rijeke žive vode" kojom je započeo koncert , a nakon toga izmjenjivale su se molitve i pjesme u kojima su, osim raspjevane publike, sudjelovali Petar Jurčević, Papa Band, don. Roko Kaštelan i Veritas Aeterna.

Na koncertu je nastupio i zbor Mihovil koji je zajedno s Lovrom Uglešićem i Alanom Hržicom otpjevao pjesmu "Kruna najljepša". Vrhunac večeri bile su pjesme koje na YouTube imaju stotine tisuća pregleda "Gospode trebam te", "Tvoja ljubav", "Moj je ljubljeni – Jeshua", "Ti si dostojan" i mnoge druge, a s posebnim oduševljenjem publika je dočekala novu pjesmu “Aleluja u meni” koju je Hržica odabrao upravo ovaj koncert da ju premijerno izvede.

