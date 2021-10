Posljednji ispraćaj Partije

Utješno bi zvučale riječi Peđe Grbina da će stranka kojoj je on ostao na čelu i u krnjemu sastavu braniti vrijednosti socijaldemokracije – solidarnost, pravdu i demokraciju, da se i sam držao tih vrijednosti kad je po stranci olako dijelio crvene i žute kartone. Da je sam držao do solidarnosti, ne bi tako nemilosrdno pokažnjavao svoje stranačke drugove, čak i da je imao jače razloge od onih koje je javno prezentirao; da mu je stvarno do pravde, ne bi koristio metode koje su na rubu nepravde ili sasvim nepravedne; a da mu je do demokracije, otvorio bi raspravu s oponentima i ne bi je završio dok ne nađu modus vivendi da svi ostanu u stranci. Iskusni političar koji je došao kao rješenje za SDP, da smiri stranku i da joj dade nove, moderne sadržaje, postaje njezin veliki problem. Nitko nije ojačao političku stranku tako da je dijeli.