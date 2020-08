Poljacima naklon do poda, oni su nam ove godine spasili turizam

Poljaci su nam u velikoj mjeri spasili ovogodišnji turizam! Jedan moj poznanik, koji radi s njima, ovako je to opisao: „Poljaci izuzetno vole Hrvate. Godinama imamo poslovnu suradnju i njihov je napredak strašan u svim pogledima. Ono što im smeta (kao i Česima i Slovacima i Ukrajincima) naša je prepotentnost i određeno omalovažavanje njih kao turista kod nekih naših ljudi. Svi oni koji upale automobil i voze 1500-2000 km i dođu u Hrvatsku za mene su heroji!“

Istina, uz Poljake su nam došli i Česi i Slovaci i Mađari, čak i sve više Rumunja, Ukrajinci... Istina je također da su nam najviše došli Nijemci i Slovenci, ali ove je godine Poljaka bilo gotovo deset posto više nego prošle godine! Unatoč krizi, unatoč pandemiji, unatoč tome što su nas neke zemlje stavljala na crvene liste, Poljaci su masovno sjedali u automobile i dolazili na Jadran, i još uvijek dolaze. Kad ih pitate zašto baš u Hrvatsku, uglas će reći da je zemlja prekrasna, da je hrana odlična, da su naši ljudi dobri domaćini, i da se osjećaju sigurno, i naravno da su autoceste te koje im omogućuju brži dolazak na more. I tako iz godine u godinu, Poljaka kod nas sve više. A mi iz godine u godinu slušamo kako se naši turistički djelatnici otimaju za Nijemce, Austrijance, Britance, pa i Amerikance, gledamo izvještaje s njihovih turističkih sajmova, a sad bi valjda krajnje vrijeme bilo da se Hrvatska debelo usredotoči na Poljsku i druge istočnoeuropske zemlje, ali poglavito na Poljsku, ogromnu i bogatu zemlju od gotovo 40 milijuna stanovnika.

Nisu to više siromašni turisti, i ne samo Poljaci. Samo pogledajte kakvim automobilima dolaze. Čak i Rumunji, koji nam nisu tradicionalni gosti, sve ih je više, i sve bolje platežne moći, jer i kod njih ekonomija raste. Dogodilo se zapravo da su nas Poljaci debelo spasili ove godine u turizmu, da mnogi ne ostanu bez neke zarade, da mnogi ne propadnu. Tko se od starijih sjeća kako smo mi Poljake osamdesetih spašavali od gladi, kako su k nama dolazili u prastarim automobilima s prastarim svakakvim predmetima koje su kod nas prodavali, samo da bi dobili nešto novca za golo preživljavanje kod kuće. Mi smo ih tada spašavali i hranili, da bi oni danas postali ekonomska velesila, a mi ekonomski na dnu EU, osim što nam je ljepota zemlje ostala ista.

Mi se stalno žalimo što smo sve propatili tijekom povijesti, i jesmo. I stalno se vadimo kako nam je posljednji rat nanio mnogo štete, kako je to razlog današnje naše situacije, ekonomske zaostalosti. A da malo zagrebemo svi skupa u poljsku povijest? Što su sve Poljaci prošli? Na kraju, samo treba uzeti 20. stoljeće. Što su im sve prvo napravili nacisti, a onda Rusi? Kakva je Poljska bila kad je pao komunizam? Posve devastirana država, kao i sve druge države pod moskovskom čizmom. A danas? Prođite samo njihove gradove. Recimo, Varšavu koja je bila sravnjena sa zemljom u Drugome svjetskom ratu. Pogledajte samo pročelja njihovih zgrada. Onda pogledajte zagrebačka pročelja! U 30 godina od pada komunizma Zagreb nije uspio riješiti svoja pročelja! Kako sramotno! I strani turisti godinama govore kako su jedan od velikih minusa Zagreba upravo njegova siva, zapuštena pročelja. Kakva sramota za hrvatski glavni grad! No to je slika i prilika naše politike, našeg vođenja države, grada, lokalne sredine.

Ali da se vratim na turizam, evo jednog iskustva i iz Hercegovine, također moj poznanik: „Primijetio sam da godinama najviše stranih gostiju u Hercegovini dolazi iz slavenskih zemalja, Poljske, Slovačke i malo manje iz Češke. Tu su i Mađari, pa onda zapadne zemlje na čelu s Talijanima. Mi smo te goste totalno zapostavili, ne obraćamo pažnju na njih niti im pridajemo važnosti. A oni uporni kao Sizif, dolaze i ne odustaju, unatoč našemu odbijanju da ih prihvatimo kao ostale zapadne goste. Kamo god pođeš tijekom sezone, sretneš Poljaka, na malome nekom prijelazu ili u nekoj seoskoj zabiti. I taman kad pomisliš da su zalutali i slučajno tu, ma ne, oni to sve obilaze jer se u Hrvatskoj i Hercegovini osjećaju kao kod kuće, to mi reče Poljak prošle godine na kavi kod nas na benzinskoj crpki. On i obitelj godinama dolaze na obalu i obilaze i BiH. Prije su trošili manje, a posljednjih godina vidljivo je da im je standard porastao, voze nova vozila, kupuju u trgovini i sjednu i popiju kavicu u kafiću. Mirni i kulturni, razumiju svaku riječ našega jezika, pravo da vam kažem gosti i kupci za poželjeti!“ . Zaključno, Poljacima naklon do poda!