Nemamo vremena čekati dogovor u EU. Hrvatska će sama uvesti COVID putovnice

Sporo da sporije ne može. To da se unutar Europske unije i njezina 27-članog sastava sporo dogovara znali smo, no ipak iznenađuje da, i kada je u pitanju aktualna globalna COVID-19 kriza, EU pogon i dalje trokira i radi u ritmu starih jadranskih dizelaša trabakula, kao da se ništa drama tično ne zbiva.

Premda je još prije nekoliko tjedana postalo jasno da su svjetski farmaceuti, proizvođači cjepiva, u odnosima prema EU prevaranti, koji su prvo pokupili par milijardi eura za razvoj, a onda zakinuli EU za pola obećanih doza, EU im još uvijek nije zabranio izvoz cjepiva koji se proizvodi unutar njegovih granica! Za usporedbu, takva zabrana izvoza bila je jedna od prvih odluka američkog predsjednika Bidena.

Sada se hitnom pokazala potreba donošenja odluke na razini EU o slobodnom kretanju preko čvrsto zatvorenih granica. Akciju su pokrenule mediteranske zemlje, prva Grčka i njezin premijer Mitsotakis, koji zahtijevaju uvođenje COVID ili tzv. zelenih putovnica. Grčka je prošle godine žestoko financijski stradala, ostvarivši tek oko 20 posto prihoda od turizma.

Akciji se pridružuju Portugal, Španjolska, Italija,Cipar, Malta, dakle turističke zemlje. Uz njih, uvođenje COVID putovnica podržava ju i Bugarska, Rumunjska, baltičke zemlje, Slovačka, o njima razmišlja i Poljska, a Slovenija i Rumunjska to rješavaju bilateralnim sporazumom. Danska je već uvela COVID pass, a Austrija i njezin premijer Kurz najveći su zagovornici korona-passa. Hrvatska, naravno, ovdje slijedi logiku turističkih zemalja i, premda se još javno nije izjasnila, kako se može čuti, ne da staje uz bok zemalja koje zahtijevaju uvođenje COVID putovnica nego je spremna uvesti ih i ako ne dođe do EU dogovora.

Taj bi dogovor oko jedinstvene platforme, naime, mogao potrajati mjesecima, a Hrvatska dulje od Uskrsa neće čekati. Idući sastanak na tu temu u Bruxellesu bit će održan 25. i 26. ožujka, no nema previše optimizma. Najviše oko svega cjepidlači Njemačka, a suzdržane su i Francuska, Belgija, Nizozemska i ostali koji se plaše “ishitrenih” odluka. Hrvatska je prošle godine na turizmu izgubila 5 milijardi eura premda je bila turistički rekorder i ostvarila oko 50 posto prihoda iz prethodne rekordne 2019. Kako teretborbe s COVID-om i pokrivanja troškova gospodarstvenicima zbog lockdowna do sada iznosi oko 4 milijarde eura, Hrvatska je ukupno u minusu 9 milijardi eura, do ljeta vjerojatno 10 milijardi, što je 20 posto BDP-a.

Jasno je stoga zašto i za Hrvatsku nema druge nego razmišljati o soliranju i donošenju odluka koje će spasiti i pokrenu ti njezino gospodarstvo bez obzira na to što Bruxelles o tome misli. Zemljama koje unu tar EU namjeravaju uvesti putovnice uzor je Izrael, koji je uveo digitalni certifikat.

Pri tome su Izraelci zbog efikasnosti potpuno izbjegli filozofsku raspravu oko GDPR-a, političke korektnosti te diskriminacije onih koji se nisu cijepili ili to ne žele. Zemlje EU ipak nemaju tu slobodu Izraela, ali ni toliko cjepiva, pa COVID putovnica neće biti jedini i isključivi uvjet slobode kretanja. Tu slobodu imali bi, dakle, oni koji su se cijepili, oni koji su preboljeli COVID-19, ali radi se na tome da bi se “slobodnjacima” pridružili i oni sa svježim PCR testom.

Bude li tako sastavljen certifikat za slobodu kretanja unutar EU, to će zasigurno otvoriti veliku mogućnost slobodnog kretanja, koja treba svim zemlja ma EU bez obzira na to jesu li turističke destinacije ili pretežito emitivne zemlje. Ne bude li dogovora o tako šire shvaćenim certifikatima ili on potraje predugo, a čuje se da bi mogao potrajati do početka lipnja, turističke zemlje, a među njima i Hrvatska, onda će se morati odlučiti na soliranje u odnosu na Bruxelles, a neke već una prijed rješavaju taj problem bilateralnim dogovorima poput Slovenije i Rumunjske.

Bruxelles se jako uzbudio kada se Grčka odlučila na takav bilateralni sporazum s Izraelom jer on nije članica EU. Lako je pretpostaviti da će slične kritike trpjeti i Hrvatska odluči li se, primjerice, na bi lateralni sporazum o zelenim COVID certifikatima s Velikom Britanijom i SAD-om, zemljama koje su presud ne za spašavanje turizma južnog Jadrana, posebno Dubrovnika, koji su primarno aviodestinacije.

Unutar hrvatske Vlade još se o COVID putovnicama čuju disonantni tonovi pa je tako ovih dana državni tajnik Ministarstva turizma Pende kazao kako bi uvođenje COVID putovnica bilo diskriminirajuće za one koji se nisu, ali se žele cijepiti. Sigurno je pak da će Pende, s obzirom na najave iz naših državnih institucija, uskoro ipak morati prilagoditi svoj stav o diskrimina ciji. Pogubno bi, naime, bilo da Hrvatsku “diskriminiraju” turisti kojima je COVID putovnica jamstvo sigurnosti.

Ovu sezonu ne smijemo izgubiti, nemamo vremena za rasprave i čekanja, a i njemačkog cjepidlačenja je već i samim Nijemcima dosta.

