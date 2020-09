DORH treba saslušati Milanovića o tajnim istragama za koje je znao

Predsjednik s teškim karakterom hvasta se da je kao premijer popio svu pamet svijeta pa za njega nema tajni u funkcioniranju "policijske države". Zoran Milanović očito polazi od pogrešne postavke da su sve "nesretne" vlade nalik jedna drugoj. No važno je da za javnost nema tajni o tomu kako on funkcionira. Tako znamo da mu ni istraga, optužnica pa ni presuda nisu bili razlog za smjenjivanje potpredsjednika u njegovoj Vladi, niti su mu smetali gradonačelnik i županica pod istragom, a sada bi da i tajni izvidi u prethodnom kaznenom postupku spriječe imenovanja u državnoj tvrtki!?

Ili, još od slučaja Josipa Perkovića znamo da je kad zapne po svome spreman na sve, podrivati povjerenje u rad pravosuđa pa i sramotiti Hrvatsku. I tada je petljao da krši ugovor s EU u interesu RH, pa radi branitelja, sustava sigurnosti, a uvjerljivije je da je možda vraćao uslugu za šutnju o tajni koju je Perković po funkciji mogao znati. Jer, članstvo u Savezu komunista u nas nije neka sablazan. Ali, očigledno ni Milanovićev mentalni sklop nije u stanju nositi se s time što se 1985., kad se već nazirao kraj komunističke vladavine, učlanio u najrigidniju JNA podružnicu ondašnjeg Saveza komunista Jugoslavije u Beogradu, pri čemu je u motivacijskom pismu razočaranost radom zagrebačkih komunista istaknuo kao jedini razlog što to nije učinio prije.

Beogradskim drugovima vlastoručno je napisao, rječito i samouvjereno: "Inače, moja uvjerenja su izrazito komunistički orijentirana, zahvaljujući prvenstveno odgoju i utjecaju oca i druženju s tom vrstom literature, pa stoga bez lažne skromnosti mogu reći, iako sam tek nedavno primljen u članstvo, da sam s tom problematikom odlično upoznat i da mi je idejno-politička svijest na visokom nivou". Dakle, pokazao se kao komunjara sa dna kace, i da je sve ostalo po starome, protekle nedjelje u nekom komunističkom "klubu" slavio bi 25-godišnjicu učlanjenja. Ali, okolnosti su se stubokom promijenile i Milanović je prošao bolje nego što bi prošao i u komunizmu, i evo ga, stolujući u Zagrebu "bez lažne skromnosti" dijeli lekcije o demokraciji, pravnoj državi, istragama, političkim protivnicima spočitava majku "vojnu lekarku" i kumrovečke parole. Koja karijera! Koji karakter!

I ne dopušta da ga se pita odakle takav poriv za napad na DORH i intimizaciju sa slučajem te tankoćutnost na pitanja o druženju u "klubu". A nije imao primjedbi kad su Perković i Mustač dvaput prošli "provjeru" DORH-a, i to bez istrage, pa ni nakon što su u Njemačkoj osuđeni na doživotni zatvor. Kad već propituje tko je što trebao znati, prigodno je pitati ga nismo li prije izbora trebali znati za njegovu komunističku prošlost, pa možda sada ne bismo slušali kako histerično diskreditira institucije svoje države, niti bismo se pitali krije li se iza toga nešto puno opakije od muškog druženja u "klubu". Sada brani Kovačevića od curenja informacija, a dok je bio premijer tekle su bujice istražnih priča pa u tomu nije vidio sistemski problem. I, kakvog li retrogradnog apsurda, sada bi "bivši premijer koji zna sve tajne" o tomu razgovarao s premijerom "koji ništa nije znao, niti želi znati".

I bivši predsjednik Stjepan Mesić, pa čak i Ivo Josipović, tvrdi da je Plenković morao dobiti neku informaciju o Janafu. Iako je postupanje tijekom izvida tajno!? Očito je Ivo Sanader napravio kardinalnu pogrešku kad je odstupio, jer da je ostao prvi bi doznao za obrade u slučajevima Ina - MOL i Hypo!? Što ako neki izvidi sežu do ministra i premijera, zar bi i oni to trebali znati!? Plenković nabraja niz obrada za koje je i u njegovu političkom interesu bilo da je znao za njih, ali on to s pravom ne želi i pod cijenu novih propusta i pogrešaka. Podatak o mitu danom čelniku državne tvrtke u pravilu nije podatak od značaja za državnu sigurnost jer sve i da jest u tijeku njegovo (re)imenovanje, neće zbog toga država propasti.

Šteta se može popraviti, a ako propisi to ne omogućavaju, treba ih mijenjati. Uostalom, jesmo ili nismo za nultu toleranciju korupcije! Što je veća javnost izvida, veća je mogućnost otkrića tajnih mjera. Sigurnosne procjene se precjenjuju, a i natječaji bi u slučajevima poput slučaja Dragana Kovačevića dobili samo još jednu efektnu mogućnost fingiranja. Čak i da iznimno u interesu države postoji razlog za odstupanje od tajnosti izvida, nedopustivo je da je to isključivo izbor vladajuće garniture. Podaci o identitetu osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava službena su tajna, za čije je odavanje kazna do tri godine zatvora, kao i za onoga "tko neovlašteno otkrije ono što je saznao u prethodnom kaznenom postupku". Zastara je 10 godina, što znači da bi nadležni državni odvjetnik trebao saslušati predsjednika države, kao i njegova ministra policije Ranka Ostojića, koji, dakako, niječe da ih je znao i njemu dojavljivao.