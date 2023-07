Svi stanovnici stali bi u jedan autobus na kat, a gosti im dolaze 40 i više godina

U Dajli, po žegi, najpametnije je bez previše razmišljanja – odmah uskočiti u more. Ovdje nedaleko od istarskog Novigrada je sve plaža, i tu i tamo. Svatko može pronaći svoju uvalu. Ispod ladanjske palače obitelji Grisoni, landmarka malog mjesta, na plaži par kupaća. Kad je bistro, iz mora se vidi Venecija, pa i talijanski dio Alpi. U susjedstvu je Karigador, nešto dalje Umag.

– Mjesto je malo, ali ima dušu. Svi se znamo, funkcioniramo zajedno, zimi nas je možda pedeset stanovnika. Stali bi svi u autobus na kat – govori Nataša Flego, koja je zbog ljubavi prije tri desetljeća doselila u Dajlu. S njom u hladu ispod ljetnikovca i Roža Radetić (85), četvrta najstarija stanovnica Dajle.

Očarali smo i Josipu Lisac

– Kakvo je more? Eh, ja se u djetinjstvu nisam kupala, nije bilo vremena, radilo se od jutra do sutra. Nekoć smo ovdje na trgu svake subote imali i kino. Sjećam se i susjede Marije koja je imala prvu televiziju u mjestu, pa smo prvog dana kod nje svi došli gledati to čudo. Nije bilo šoldi, ali bilo je veselja. Posebno na maškarama, tu sam odnijela nekoliko puta prve nagrade. Kad bi se maskirala ni muž Božo ne bi me prepoznao! Ja njemu mahnem tamo na boćalištu, a on maše meni, pitajući se tko je to – smije se gospođa Radetić pa dodaje:

– Jesam vam rekla da sam i golove davala tu na igralištu NK Dajle?

U vrtu ispred razvikane palače koji je nekad bio pun ruža, domaći pričaju:

– Josipa Lisac nazvala je ovaj vrt čarobnim, susjeda nam je, tu ima nedaleko kuću, a željela bi u ovom vrtu održati koncert. I magično je, ima jedna klupa, ova s lijeve strane, za koju kažu da daje pozitivnu energiju, da zrači. I umjetnici su još šezdesetih tu kratko sjeli, pa bi dobili inspiraciju. Ima nešto u toj kamenoj klupi, probajte sjednite – govore.

Nedaleko na boćalištu, koje je središte života, turiste raširenih ruku dočekuje Gino Miani.

– Turisti Gina vole, pa kako i neće, kad ih sve ući igrati boće. Usto, ponudi ih rakijicom.

Prva žena turizma ovog kraja Vesna Ferenac govori:

– Dajla je posebna baš po lijepom ambijentu. Ovdje su i Rimljani imali svoje palače. A gosti, oni su dugogodišnji, neki dolaze i po 40 godina. Nekad djedovi i bake, danas njihovi unuci...

Plaža za teško pokretne

Što turist u Dajli može raditi?

– Imamo pješčanu plažu, park za djecu, pametne kupe, plažu za invalide, slijepe i starije životne dobi, tuševi, kabine, šetalište, a i plaža je zelena, ekološka, pa čak imamo i punionicu za električne bicikle, jer je kraj oko Novigrada idealan za istraživanje na dva kotača. Pa i šetnicom se može odavde do Novigrada uz more, za manje od sata ste tamo. Organiziramo i 'wine and walk by the sea', gdje se u šetnji kuša hrana i vino naših vinara, sjajno rade malvaziju, teran i pjenušava vina Leonardo Palčić i obitelji Škrlj. Kreće se baš tu iz centra mjesta – govori gospođa Ferenac.

U mjestu mala pekara i jedan dućan, ali sve je blizu na 15 minuta se može otići i u banku u Novigrad i u šopingu Umag. Druže se turisti kod Elvisa u beach baru Belvedere, a na objed i večeru odlaze u restoran Belveder.

Gostoljubivost im je forte, a Nataša Flego ima luksuzne apartmane u vili s bazenom.

– Suprug i ja gostima svaki tjedan pripremamo roštilj. Iz našeg vrta mogu brati što im je volja. Kad odlaze nose kući bocu rakije, maslinova ulja, tartufe, suvenire... – kaže.

Drugačija je ovdje priča, bliski su sa svakim, nije kao u velikim turističkim mjestima gdje na gosta gotovo zaborave. Tu ti, u najmanju ruku, znaju bar - ime!

OCJENE Gostoljubivost i susretljivost: 10

Čistoća i urednost mjesta: 8

Plaže: 8

Raznolikost smještaja: 8

Kvaliteta ugostiteljske ponude: 8

Sadržaji za djecu: 8

Događanja: 8

Opskrbljenost: 8

Autohtonost: 9

Opći dojam: 8

Ukupna ocjena: 83