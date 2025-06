Znanstvenici snimili mozak u trenutku smrti: Evo o čemu ljudi razmišljaju na odlasku

Jeste li se ikada zapitali što točno prolazi kroz nečiji um u posljednjim trenucima prije smrti? To je pitanje koje ljude proganja otkako smo postali svjesni vlastitog postojanja. Razmišljanje o smrti većini je neugodno – ona je nepoznanica, ali i jedina životna izvjesnost. Vjernici će reći da postoji zagrobni život, a tu su i brojna svjedočanstva onih koji su doživjeli kliničku smrt, no istina je da ne znamo što se točno događa u onim posljednjim sekundama dok klizimo iz ovog svijeta. Ili možda ipak počinjemo to otkrivati, piše LAD Bible.

Jedna prekretnica u znanosti mogla bi nam ponuditi odgovor na vječno pitanje. Istraživanje objavljeno 2022. u časopisu Frontiers in Aging Neuroscience donosi rijetku snimku trenutka smrti čovjeka, i to posve slučajno. Naime, 87-godišnji muškarac s epilepsijom bio je na EEG snimanju mozga na Sveučilištu u Tartuu u Estoniji kad je tijekom pregleda preminuo od srčanog udara. Time su znanstvenici dobili jedinstvenu priliku da zabilježe moždanu aktivnost u stvarnom trenutku smrti.

Podaci – uključujući 30 sekundi prije i nakon što mu je srce stalo – analizirani su u sklopu studije u Vancouveru pod vodstvom dr. Ajmala Zemmara. Rezultati su, blago rečeno, zapanjujući. Čini se kako u poznatoj priči o tome da čovjeku u trenutku smrti 'život proleti pred očima' ima istine. Naime, znanstvenici su zabilježili pojačane gama oscilacije u mozgu netom prije smrti odnosno moždane valove povezane s prisjećanjem i snovima.

To upućuje na to da je pacijent možda proživljavao uspomene u svojim posljednjim trenucima. Iako su slični obrasci već viđeni kod štakora, ovo je prvi put da su takvi moždani valovi zabilježeni kod čovjeka u trenutku smrti. 'Proizvodeći oscilacije povezane s pamćenjem, mozak bi mogao pokušavati posljednji put prizvati važne životne događaje, slično onome što ljudi opisuju u iskustvima bliskim smrti', rekao je dr. Zemmar koji, doduše, upozorava da je za konačne zaključke potrebno više podataka – posebice jer je spomenuti pacijent bolovao od epilepsije, što dodatno utječe na funkcioniranje mozga. 'Moguće je da u posljednjim sekundama života mozak reproducira fragmente naših sjećanja', izjavio je za BBC. 'Ako se usudim zakoračiti u filozofiju, rekao bih da bi nam mozak u tim trenucima možda želio pokazati ono lijepo, a ne ono ružno što smo proživjeli.'