Žena podijelila iskustvo s postporođajnom depresijom: 'Mislila sam da mi svi žele loše'

Charity Horton iz St. Austella postala je majka trojki, zajedno sa svojom partnericom, a period života koji je trebao nositi samo sreću i veselje brzo se pretvorio u noćnu moru.



Ova 33-godišnjakinja oboljela je od postporođajne depresije koju opisuje kao “shizofreniju koja ju je uhvatila preko noći”.



Počele su se javljati halucinacije poput one da ju njezina partnerica, zajedno sa svekrvom, planira drogirati i nauditi joj. Simptomi su bili sve gori, a cijela situacija je eskalirala onda kada si je pokušala nauditi stavljajući nogu u vrelu vodu i kada je nestala ostavivši poruku obitelji da će si oduzeti život.

Srećom, obitelj je reagirala, vratila se kući i počela s liječenjem. Primljena je u bolnicu 28. travnja, a 12. svibnja vratila se supruzi Sarah i djevojčicama.



“Bilo mi je loše čak i dok bih spavala. Stalno sam mislila da me testiraju da vide mogu li se nositi sa svime. Mislila sam da me supruga i njezina majka gledaju na bebi monitoru da vide hoću li gdje pogriješiti, pa čak i da skrivaju moj lijek da bi me mogle drogirati”, priča ova mama.



Mislila je, prenosi Mirror, da će se bebama dogoditi nešto loše, da ih ne hrani dovoljno i da ništa ne radi kako treba.



Mentalno zdravlje bilo joj je zaista loše, ali nakon što je dobila pravilnu potporu i šestomjesečnu terapiju stvari su krenule na bolje.



“Bila sam sigurna da sve radim krivo. Plašila sam se svega… Sada se osjećam odlično i uživam u majčinstvu, nadoknađujem izgubljeno vrijeme.



“Nisu baš sigurni zašto se događa postporođajna depresija; otprilike jedna od tisuću žena je dobije, a potaknuta je rođenjem djece”, kaže Charity i dodaje da to zamišlja kao oluju hormona koji se ne mogu balansirati kod novopečene mame.

