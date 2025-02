Zbog urasle dlake odstranili mu dio stražnjice: 'Evo što mi je pomoglo u najtežim trenucima'

Iako se većina ljudi žali kako ne provodi dovoljno vremena ležeći u krevetu, Dylan Conway iz Australije otkrio je kako je imao drugačiji problem. On je nevjerojatnih 14 mjeseci proveo na madracu zbog iscrpljujuće kožne bolesti, zbog koje je morao na čak devet operacija. Ovaj mladić objasnio je kako mu je život stao na više od godinu dana nakon što je postao vezan za krevet zbog ponavljajuće pilonidalne sinusne bolesti, doznaje LADBible.

Ovu izrazito bolnu bolest – koju je jedan liječnik opisao kao 'goru od poroda', dobio je zbog – urasle dlake. Prema zdravstvenim stručnjacima, pilonidalni sinus je mala rupa ili tunel na vrhu stražnjice koji može postati upaljen i inficiran. Većina ljudi ne primijeti problem dok se ne pojave simptomi, poput boli, nelagode pri sjedenju ili natečenog crvenog čvorića na tom području.

Stručnjaci nisu sigurni što točno uzrokuje pilonidalnu sinusnu bolest, iako vjeruju da problemi s kožom, pritisak ili trenje mogu dovesti do urasle dlake, a potom i opisanih problema. A upravo se to dogodilo Dylanu kada je imao samo 19 godina i ostvarivao svoj san služeći u australskoj vojsci. 'Ako pod mikroskopom povećate dlaku, ona izgleda poput vijka', rekao je Dylan za ABC Science 2022. godine. 'Trenje tijekom hodanja može dovesti do toga da se taj folikul dlake usadi u kožu.“

Objasnio je i kako se njegova bolest stalno ponavlja te ga i dalje muči. 'Mnogi ljudi prođu kroz ovo i osjećaju simptome – zategnutost u donjem dijelu leđa, bol dok sjede – a da uopće ne shvate što im se događa niti pomisle da bi trebali otići na pregled. A to može dovesti do ozbiljne infekcije u donjem dijelu leđa', upozorio je.

Dylan je ispričao da se, dok je služio kao pješački časnik, jednog jutra probudio s 'ogromnim pritiskom na donjem dijelu kralježnice' – što je značilo i kraj njegove vojne karijere te početak teške zdravstvene borbe. 'Bilo je to kao da me udario auto', rekao je Dylan. 'Jednostavno sam se jednog dana probudio i imao ovu bolest. Tada sam otišao na prvu operaciju. Još uvijek sam vjerovao da ću se brzo oporaviti i vratiti na trening, ali nije se dogodilo tako. Proveo sam 14 mjeseci u krevetu zbog bolesti.'

Australac je podijelio i neke zastrašujuće detalje svojih operacija. Prisjetio se kako je ostao šokiran vidjevši 'ogroman komad mesa' koji mu je uklonjen s donjeg dijela leđa tijekom četvrte operacije. Uspoređujući ga s veličinom manje nogometne lopte, Dylan je rekao da je doživio dvostruki udarac kad je shvatio da ta operacija nije uspjela pa je morao na još nekoliko.

'Odlazio bih na operaciju ne znajući što će me dočekati kada se probudim', ispričao je. 'Od samopouzdanog mladića postao sam netko tko ne može sjediti, hodati, družiti se s prijateljima ili vidjeti obitelj. Iskreno, nisam mogao živjeti.' U najtežim trenucima, Dylan se okrenuo knjigama kako bi pročitao priče o ljudima koji su prebrodili teške životne izazove – nadajući se da će mu to dati novu perspektivu. Brzo je razvijao opsesiju čitanjem, gutajući stranice prije i poslije bolničkih pregleda.

'To mi je omogućilo da osjetim neki kontinuitet u životu, čak i kad su fizički aspekti nestali', rekao je Dylan. Shvatio je da bi i drugima moglo pomoći nešto slično. Zato je 2020. godine pokrenuo svoju dobrotvornu organizaciju BrothersNBooks, koja potiče ljude da dijele svoje priče o nedaćama, zajedno s knjigama koje su im pomogle. Dylan je stvorio mrežu malih knjižnica na mjestima poput bolnica i centara za veterane, ispunjenih knjigama koje su ljudima promijenile živote.

Nada se da će, baš kao i on, i drugi koji prolaze kroz teška razdoblja pronaći inspirativnu knjigu koja bi im mogla promijeniti pogled na život. 'Mislim da bih, kad bi mi sada rekli da moram opet na operaciju, bio spreman suočiti se s tim', rekao je, objašnjavajući kako mu je literatura pomogla da ojača mentalno zdravlje. 'Najnovijom operacijom potpuno mi je uklonjen gornji dio stražnjice, pa imam veliki ožiljak koji se proteže od donjeg dijela leđa do stražnjice. Nije me briga kako izgleda. Samo sam sretan što mogu ponovno izaći van, hodati i viđati prijatelje. Nadam se da će, kada netko u budućnosti prođe kroz isto, moći pronaći moju priču i shvatiti da nije sam.'

