Voljeli biste više i uspješnije čitati? Uz ovih 6 savjeta to bi vam trebalo poći za rukom

Baš kao što je tjelovježba dobra za srce, čitanje je dobro za naš mozak. Svakodnevno čitanje pomaže nam da bolje pamtimo, a ovisno o tome što odabiremo za štivo, učimo i nadograđujemo vlastito znanje. Stoga i liječnici savjetuju uvođenje čitanja u svakodnevnu praksu, makar samo nekoliko minuta. No, na žalost, riječ je o navici koju ljudi sve manje prakticiraju i koju pomalo istiskuju moderne tehnologije, posebice kad je riječ o mlađim generacijama.

Da bismo se vratili čitanju, moramo biti uporni te imati knjigu uvijek nadohvat ruke. Postoje i razni načini na koje možemo poboljšati svoje čitanje, a nekoliko korisnih savjeta podijelili su stručnjaci s portala Indeed Career Guide.

Čitajte svaki dan: Vježba je ključ za razvoj bilo koje vještine, uključujući i čitanje. Pokušajte svaki dan odvojiti vrijeme za knjigu ili časopis po svom izboru. Ako vam je teško koncentrirati se, započnite s kraćim vremenskim intervalima, od 10 ili 15 minuta, te postupno povećavajte vrijeme. Čitajte ono što vam se sviđa, uključujući novine, časopise, romane, blogove ili bilo koju drugu vrstu teksta. Važno je da odaberete nešto što vas zanima kako biste bili motivirani za nastavak čitanja.

Odaberite prikladno mjesto za čitanje: Kako bi čitanje bilo ugodnije, odaberite prikladno mjesto za to. Neka to bude kutak koji je udoban i dobro osvijetljen, gdje se možete usredotočiti. Kako biste se lakše koncentrirali na tekst, pronađite mjesto na kojem nema buke. Možda će biti od koristi i da upotpunite kutak za čitanje korisnim 'alatima', primjerice, rječnikom, bilježnicom i olovkom.

Postavite ciljeve čitanja: Već sama odluka o tome da ćete čitati svaki dan dobar je cilj, no možete postaviti i druge ciljeve, specifične za područja u kojima želite napredovati. Primjerice, ako želite poboljšati sposobnost čitanja kroz duže vremensko razdoblje, planirajte čitalačke aktivnosti tako da u konačnici čitate sat vremena dnevno. To ćete postići postupnim povećavanjem vremena koja izdvajate za čitanje. Počnite s pet minuta, drugog dana povećajte vrijeme na deset minuta i tako sve dok ne dođete do punog sata. Ako ponekad ne možete ostvariti dnevni cilj, ponavljajte 'minutažu' na kojoj se stali idućih nekoliko dana. Svijest o tome da ste posvećeni postizanju svog cilja može vas dodatno motivirati.

Prepoznajte poruku teksta: Dok čitate, pokušajte shvatiti što vam pisac pokušava poručiti. Na primjer, možda pokušava uvjeriti čitatelja da je njegov argument ispravan, podijeliti mišljenje ili pružiti korisne informacije. Također, pokušajte prepoznati vlastitu svrhu čitanja određenog teksta. Možda čitate fikciju radi zabave, vijesti kako biste bili informirani ili blog kako biste razumjeli tuđe stajalište. Razumijevanje svrhe teksta i razloga zašto ga čitate može vam pomoći u identificiranju važnih pitanja ili tema u pisanju.

Vodite bilješke dok čitate: Vođenje bilješki tijekom čitanja može poboljšati doživljaj teksta. Također, to je učinkovit način da zapamtite najvažnije činjenice iz knjige ili članka. Za stvaranje korisnih bilješki, jednostavno zapišite informacije koje smatrate posebno zanimljivima ili važnima u vezi s tekstom koji čitate. Na primjer, možete napraviti bilješke o autorovom korištenju jezika. Vođenje bilješki potiče vaš mozak da propituje sadržaj teksta. Također vam pomaže u stvaranju važnih poveznica s vašim vlastitim idejama i iskustvima.

Napravite sažetak: Izrada vlastitog sažetka teksta nakon čitanja dobar je način da provjerite jeste li stvarno razumjeli što ste pročitali. To vas potiče da zapamtite glavne teme, kao i specifične detalje. Svoj sažetak možete zapisati ili ga možete ispričati nekom drugom. Sažimanje informacija vlastitim riječima također vam može pomoći da ih jasnije zapamtite.

