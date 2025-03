Zaboravili ste izvaditi meso iz zamrzivača? Ovaj trik će ga odmrznuti za manje od 2 sata!

Umorni ste od čekanja čitavu vječnost da se meso odmrzne? Mama dvoje djece tvrdi da ima genijalan trik koji će vam omogućiti da ga odmrznete u tren oka! Lazara Storm podijelila je na TikToku nekonvencionalan, ali učinkovit način odmrzavanja smrznutog mesa – koristeći samo dva predmeta koja već imate u kuhinji.

"Biste li mi vjerovali da vam kažem da možete odmrznuti komad mesa – bilo da je riječ o piletini, odresku ili mljevenom mesu – u samo nekoliko sati?" započela je u videu. Demonstrirajući svoju metodu, Lazara je uzela smrznuti paket janjećeg mljevenog mesa i stavila ga između dvije metalne posude. "Probajte, provjerite koliko brzo djeluje – ovo mijenja igru!" rekla je.

Kasnije je, bockajući omekšalu janjetinu, pokazala kondenzaciju na pakiranju i zaključila: "Odmrznuto je!". Uspoređujući vrijeme prije i poslije, otkrila je da joj je proces trajao samo sat i 47 minuta. "Ludo, znam!" priznala je. "Ali radi. Nema na čemu."

Njena objava izazvala je brojne reakcije. Jedan korisnik TikToka našalio se: "Ovo bi me spasilo 2004. kada sam zaboravio izvaditi piletinu iz zamrzivača prije nego što se mama vrati kući." Drugi su podijelili vlastite trikove: "Stavite ga u lonac s hladnom vodom i nečim na vrhu da ostane potopljeno – brzo se odmrzne!"

"Možete ga staviti i pod mlaz hladne vode ako vam treba za manje od 30 minuta", dodaje jedna, a iduća se nadovezuje: "Mikrovalna pećnica u načinu odmrzavanja također odlično funkcionira."

Stručnjaci s portala Seasoned Advice objašnjavaju znanost iza metode: "Jeste li ikada primijetili da metal na hladnom danu djeluje hladnije od zraka? To je zato što krutine i tekućine provode toplinu bolje od plinova. Kada meso stavite na tanjur, oko njega ostaje sloj zraka koji usporava odmrzavanje. No, ako ga stavite između dvije metalne posude – od kojih jedna sadrži toplu vodu – toplina iz vode brzo prelazi u meso, istiskujući zrak i osiguravajući brži prijenos topline. To znatno ubrzava proces odmrzavanja." Dakle, sljedeći put kad zaboravite izvaditi meso iz zamrzivača, isprobajte ovaj trik i skratite vrijeme čekanja!