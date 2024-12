Gdje u hladnjak treba staviti meso, mlijeko ili povrće? Evo što kažu stručnjaci

Pravilan raspored namirnica može osigurati da izbjegnete trovanje hranom. “Vaš hladnjak i način na koji ga koristite mogli bi značiti da vam se hrana kvari brže nego što biste željeli,“ kažu iz Which?-a. “No, to nije samo pitanje podešavanja termostata.“ Vjerojatno hranu stavljate u hladnjak gdje god ima mjesta. Međutim, Which? savjetuje da obratite više pažnje na to gdje odlažete određene namirnice. “Bez obzira na to koliko je vaš termostat precizan, temperatura u hladnjaku i dalje će varirati ovisno o polici,“ objašnjavaju. “Najbolje je razmišljati o temperaturi termostata kao prosjeku za hladnjak, jer, općenito govoreći, što je polica viša, temperatura je viša“, prenosi Daily Mail.

Na gornjoj biste polici trebali držati suhomesnate proizvode, ostatke hrane, kolače s kremom i ostale namirnice koje nije potrebno termički obrađivati prije konzumacije. Srednja polica je polica idealna za mliječne proizvode, uključujući sir, maslac i jogurt, kao i jaja. Iako mnogi od nas drže mlijeko u vratima hladnjaka, znanstvenici savjetuju da ga premjestite na srednju policu. Dr. Christian Reynolds sa Sveučilišta u Londonu kaže: “Mlijeko je lako pokvarljiva namirnica, pa mjesto i temperatura na kojoj ga čuvate u hladnjaku utječu na njegov rok trajanja. Isto vrijedi i za sir, meso i sve mliječne proizvode. Pravilno skladištenje pruža bolju vrijednost za vaš novac.“

Donja polica namijenjena je sirovom mesu, peradi i morskim plodovima. “Sirovo meso, perad i morski plodovi trebaju biti pohranjeni u zatvorenim posudama kako ne bi došli u dodir s drugim namirnicama ili kapali na njih,“ navode iz Which?. Ladice su predviđene za voće i povrće, ali ne zajedno. “Voće proizvodi etilen, prirodni plin koji može ubrzati prezrijevanje druge svježe hrane ako je ‘zarobljeno’ u zatvorenom prostoru.“ Vrata hladnjaka su najtopliji dio hladnjaka i savršen za majonezu, pesto, umak za salatu i tartar umak.

Which? ističe nekoliko namirnica koje mnogi od nas obično stavljaju u hladnjak, ali su zapravo bolje u kuhinjskom ormariću. “Postoji niz namirnica koje se obično čuvaju u hladnjaku, a mogu brzo izgubiti okus i svježinu zbog toga,“ objašnjavaju. “Neke čak mogu postati potpuno neupotrebljive ako se čuvaju na hladnom.” Savjetuju da kruh, krastavce i rajčice držite u ormariću. Što se tiče kečapa, Which? tvrdi da nije nužno držati ga u hladnjaku. “Osim što sadrži ocat, rajčice su prirodno kisele, što pomaže očuvanju proizvoda na sobnoj temperaturi,“ objašnjavaju. Drugi namirnice koje možete držati u ormariću uključuju senf, ukiseljeno povrće, razne chutneyje i ljute umake.

Kako biste hranu održali svježom što je dulje moguće, Which? preporučuje držanje hladnjaka na temperaturi između 0°C i 5°C. Ako hladnjak postane pretopao, to može omogućiti rast bakterija na vašoj hrani. “Na temperaturama iznad 8°C većina štetnih bakterija brzo raste, to se obično naziva zonom opasnosti za rast mikroba,“ upozoravaju iz Which?. “Što se vaš hladnjak brže spusti unutar raspona od 0°C do 5°C i što dulje ostane u tom rasponu, to će vaša hrana zadržati više hranjivih tvari.“

