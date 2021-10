'Volim svog supruga, ali zbog njegovog nedostatka požude osjećam se neželjeno i ružno'

- Suprug i ja smo zajedno 15 godina. Uvijek smo se sjajno slagali jer dijelimo isti smisao za humor i interese i međusobno se podržavamo. Vrlo rijetko se svađamo oko bilo čega. Međutim, toliko sam tužna zbog nedostatka fizičke intime - napisala je jedna žena za Coleen Nolan.

Nikada nije bio zainteresiran za seks, iako su ga imali redovito kada su tek započeli vezu. Nikad ne pomišlja da je zagrli ili da inicira intimu, a ona je sada odustala od pokušavanja pokretanja intime u spavaćoj sobi.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

- Nedavno smo imali iskreni razgovor o seksu i priznala sam da sam se zbog nedostatka osjećala neprivlačno i tužno. Mislim da ga je to povrijedilo, ali on je samo rekao da nikada o tome ne razmišlja jer smo toliko dugo zajedno i da nam je prešla u naviku da se ne trudimo imati seks - nastavila je.

- Mislim da kad niste imali seks neko vrijeme, može biti jako neugodno započeti ponovno. Vjerujem da što više to radite, to više želite i to je prirodnije. U bilo kojoj vezi morate se potruditi da se stvari održe, tako da je vaš muž u pravu. Mislim da je moguće vratiti seksualni život na pravi put ako ste oboje spremni uložiti trud i ako to želite oboje. Počnite s malim gestama, poput zagrljaja i poljubaca, koji uvelike doprinose ponovnoj izgradnji intimnosti i želje - odgovorila joj je stručnjakinja.

Najčešće pogreške koje radite pri kuhanju kave, a uništavaju joj okus!