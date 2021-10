Djeca su zaprljala bijele zidove? Mrlje možete ukloniti jednim higijenskim proizvodom

Dovoljno je da djecu ne nadgledate minutu, dvije da naprave nešto što ne bi trebali, a jedna od najčešćih takvih stvari je šaranje po kućanstvu. Lako je skinuti mrlje s tkanine, ali što kada djeca pošaraju zidove, i to bijele?



Na sreću, jedna Tiktokerica ima trik kako ukloniti tragove kemijske olovke ili markera. Korisnica @leighsphotogrpahy09 pokazala je 'remek djelo' svoje kćerkice, a onda i metodu kako to uklanja - zubnom pastom!



Uzela je onu marke Colgate - možete koristiti bilo koju drugu - i namazala je po zidu. Suhom krpom je uklonila višak paste, ali i mrlje.



Mnoge mame su joj pisale u komentarima da su odmah isprobale trik i da zaista djeluje, prenosi The Sun.

